شركتا دبي للمقاصة والإيداع تسجلان أداءً تشغيلياً متميزاً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي، التابعة لسوق دبي المالي، أمس، تسجيل أداء تشغيلي متميز لشركتي دبي للمقاصة، ودبي للإيداع خلال السنة التشغيلية الأولى، منذ إطلاقهما في 28 أبريل الماضي، ونجحت الشركتان في قيادة جهود التميز والمؤسسي والتطوير لخدمات ما بعد التداول في دبي والدولة.

وتمكنت شركة دبي للمقاصة، أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية في الإمارات والمنطقة، من تقديم ضمانات تسوية صفقات، بقيمة 15.6 مليار درهم، خلال سنتها التشغيلية الأولى.

ووفرت الشركة آلية جديدة، للحد من مخاطر الطرف المقابل لأعضاء التقاص، كما ارتقت بعملية إدارة المخاطر المتصلة بتسوية الصفقات من خلال استحداث صندوق الإخلال بالالتزامات لتسوية الصفقات غير المكتملة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك للتعامل مع أي حالات عدم سداد محتملة من جانب أعضاء التقاص، وتتعاون شركة دبي للمقاصة حالياً مع 30 عضواً ينشطون في مجال تداول وتقاص الأوراق المالية، كما تحوز ضمانات بقيمة 2.05 مليار درهم.

دبي للإيداع

وبدورها، نجحت شركة دبي للإيداع، شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الأولى والوحيدة، حتى تاريخه، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في تنفيذ تعاملات بقيمة 75.8 مليار درهم، بما في ذلك تسويات أوراق مالية، إجراءات شركات، وصفقات أوراق مالية أخرى متنوعة خلال 2020، كما نجحت الشركة خلال العام ذاته في إنجاز توزيع الأرباح النقدية إجماليها 20.63 مليار درهم على 365,450 مساهماً في مجموعة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وبورصة ناسداك دبي، وذلك من خلال بطاقة آيفستر، والتحويل إلى الحسابات المصرفية.

وقالت مريم فكري، الرئيسة التنفيذية لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: مكنتنا المقاصة المركزية من إتاحة تقديم خدمات الهامش، بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويضمن تسوية الصفقات ويُمكن الأعضاء من استخدام الضمانات بصورة فعالة، الأمر الذي عاد بالنفع على المتعاملين في السوق.

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