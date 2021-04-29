مساهمو «دانة غاز» يقرون توزيع أرباح 5.5 فلوس

المصدر: (الشارقة - البيان)

أقرّ مساهمو شركة دانة غاز خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلوس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: «نحن على ثقة بأن تحسن أسعار النفط خلال الربع الأول سيدعم مركزنا المالي القوي خلال 2021، بينما نواصل العمل على تطوير كفاءاتنا التشغيلية».

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع العمومية، يضم 11 عضواً لمدة 3 أعوام. وضم المجلس 3 أعضاء جدد هم: يونس الخوري، ونجلاء المدفع، وأجيت جوشي.

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