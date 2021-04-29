42 مليوناً أرباح «الفجيرة الوطني» الربعية

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس نتائجه لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021. وبلغ صافي الربح 42 مليون درهم، بارتفاع قدره 107.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 وبانخفاض قدره 44.3% مقارنة بمبلغ 75.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020، على الرغم من ظروف الائتمان الصعبة والموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: تؤكد نتائج الربع الأول من 2021 المرونة التشغيلية والمالية لبنك الفجيرة الوطني في واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية صعوبة التي شهدناها على الإطلاق مع استمرار الجائحة في إحداث تأثير ملحوظ على مستوى العالم. تمثل هذه النتائج عودة للعمليات الربحية بما يتماشى مع استراتيجية البنك لإدراك التأثير الكبير الواقع من عدد قليل من التعرضات الاستثنائية ووباء كورونا في 2020 وتحقيق التعافي السريع في 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز