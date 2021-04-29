تراجع أداء أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات بيعية من قبل المؤسسات، ونجح سوق دبي في التماسك على مستوى 2600 نقطة مدعوماً بمكاسب سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي خالف الاتجاه العام وأغلق في المنطقة الخضراء، فيما يترقب المستثمرون إفصاح مزيد من الشركات المدرجة عن نتائجها الربعية.

وانخفض سوق دبي 0.38% عند 2620 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاتصالات والاستثمار والخدمات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.6% إلى 6083.28 نقطة مدفوعاً بهبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الخدمات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.24 مليار درهم منها 1.08 مليار في أبوظبي و159.46 مليوناً في دبي. وجرى تداول 223.4 مليون سهم، موزعة بواقع 122.7 مليوناً في أبوظبي و100.7 مليون في دبي، عبر تنفيذ 3585 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1% مع نزول «إعمار العقارية» 1.57% و«إعمار مولز» 1.06% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 0.82%. فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.1% واستقر «ديار»، وتراجع قطاع الاستثمار 0.47% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.64% و«شعاع كابيتال» 0.15% فيما استقر «سوق دبي المالي».

وصعد قطاع البنوك 0.23% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.21% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.8%، وزاد قطاع النقل 0.02% مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.26% فيما استقر «العربية للطيران» و«أرامكس».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 47.65 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 35 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 17.75 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.2%.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 22.92 مليون درهم.سوق أبوظبي وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.87% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.24% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.41% واستقر «أبوظبي التجاري»، ونزل قطاع العقار 0.3% مع هبوط «الدار» 0.28% و«رأس الخيمة العقارية» 0.56%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.65% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الطاقة 0.41% بعد هبوط «دانة غاز» 0.37% و«أدنوك للتوزيع» 0.6%، فيما ارتفع «طاقة» 0.73%، ونزل قطاع الاستثمار 0.04% بعد انخفاض «الواحة كابيتال» 0.85% فيما استقر «إشراق» و«العالمية القابضة».

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 446.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 259 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 214.16 مليون درهم، وحقق «رأس الخيمة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 36.67 مليون درهم، موزعة بنحو 22.6 مليوناً بدبي و14 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 36.67 مليون درهم، منها 22.6 مليوناً في دبي و14 مليوناً بأبوظبي.

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