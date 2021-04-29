كيرسوفت جلوبال تنضم إلى «راكز»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن انضمام شركة كيرسوف جلوبال إلى مجموعة مصنعي المركبات بمناطق «راكز»، وتختص الشركة العالمية بقياس أداء المركبات وتوفير الحلول الهندسية المتعلقة بتطوير المنتجات وخفض التكلفة وهندسة أنظمة التصنيع، ومن المتوقع أن توفر الشركة ما يقارب 100 وظيفة في المجال الهندسي لدعمها في مزاولة أعمالها والتي تباشرها في منشآتها الجديدة بمنطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز والواقعة على مساحة 7300 متر مربع.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن انضمام شركة كيرسوفت جلوبال لمجموعة الشركات الرائدة في راكز يأتي في سياق تحقيق أهداف استراتيجية راكز الصناعية التي تم إطلاقها في عام 2019.

وأكد ماثيو فاتشابارامبيل، الرئيس التنفيذي لشركة كيرسوفت جلوبال، احتواء سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العديد من الفرص الواعدة مع توفر بنية تحتية حديثة من شأنها منح مشاريع البناء قيمة مضافة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة.

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