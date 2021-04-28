2.3 مليار درهم أرباح "اتصالات" خلال الربع الأول من 2021

المصدر: وام

حققت "مجموعة اتصالات" أرباحا صافية موحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بلغت 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9 % وبهامش صافي ربح نسبته 18% وفقا للنتائج المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 التي أعلنتها اتصالات اليوم.

وبلغت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة 13.2 مليار درهم في حين وصلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.7 %، وبهامش سنوي نسبته 51 %.

ووصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالية إلى 156 مليون مشترك وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 4 % في حين وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2021 إلى 12.4 مليون مشترك.

وقال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات" إن نتائج "اتصالات" للربع الأول من العام 2021 جاءت استمراراً لأدائها القوي الذي نجحت من تحقيقه خلال العام الماضي، بفضل المرونة التي أظهرتها عبر مختلف عملياتها التشغيلية.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19، إلا أن هذه النتائج تؤكد استمرار نظرة الشركة المتفائلة والإيجابية نحو المستقبل ..كما تمكنت "اتصالات" أيضاً من تحقيق أداءً قياسي، عبر مساعدة عملائها على التكيف مع واقع العمل والتعلم الجديد ومن أي مكان، مع مواصلة تقديم الخدمات المبتكرة والرقمية التي يحتاجها العملاء ويتطلعون إليها.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح محرك النمو المستقبلي ما يجعل من مشغلي الاتصالات الممكن الرئيسي والفاعل لتحقيق هذا التحول والارتقاء به ومن هنا ستواصل "اتصالات" جهودها لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات من خلال الحفاظ على بنية تحتية وشبكية فائقة التطور، وتحويل نموذجها التشغيلي والاستثمار في التقنيات المستقبلية للمساعدة في إيجاد مصادر جديدة لتعزيز الإيرادات، وكذلك من خلال إطلاق ونشر الخدمات والحلول الرقمية الجديدة والمبتكرة عبر مختلف المجتمعات التي تتواجد فيها.

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