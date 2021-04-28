«دانة غاز»: آي.بي.آر الوسطاني تريد التحكيم بشأن صفقة مصر الملغاة

المصدر: دبي - رويترز

قالت دانة غاز اليوم الأربعاء إن آي.بي.آر الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، طلبت التحكيم بعد إلغاء دانة بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.

وأعلنت دانة غاز يوم الأحد التراجع عن الصفقة مع آي.بي.آر الوسطاني للبترول، والموقعة العام الماضي، للأصول البرية بعدما تعذر التوافق حول الشروط بين الجانبين.

وقالت دانة غاز إن آي.بي.آر الوسطاني للبترول قدمت طلب تحكيم تعارض فيه حق دانة غاز في إنهاء اتفاق البيع والشراء.

ولم يتسن التواصل على الفور مع مجموعة آي.بي.آر للطاقة للحصول على تعقيب.

وقالت دانة غاز، المدرجة في الإمارات، إنها واثقة جداً من موقفها القانوني وحقها في إلغاء اتفاق البيع والشراء وستدافع عن موقفها.

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