كيرسوفت جلوبال تنضم لمصنعي «راكز» رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن انضمام شركة كيرسوف جلوبال إلى مجموعة مصنعي المركبات بمناطق «راكز»، وتختص الشركة العالمية في قياس أداء المركبات وتوفير الحلول الهندسية المتعلقة بتطوير المنتجات وخفض التكلفة وهندسة أنظمة التصنيع، ومن المتوقع أن تخلق الشركة ما يقارب 100 وظيفة في المجال الهندسي لدعمها في مزاولة أعمالها والتي تباشرها في منشآتها الجديدة بمنطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز والواقعة على مساحة 7300 متر مربع.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن انضمام شركة كيرسوفت جلوبال لمجموعة الشركات الرائدة في راكز يأتي في سياق تحقيق أهداف استراتيجية راكز الصناعية التي تم إطلاقها في عام 2019، حيث ترمي إلى تطوير القطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة وإتاحة المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.

وأشار إلى أن لدى «راكز» بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب المشاريع الصناعية الكبيرة والترويج لإمارة رأس الخيمة كمركز جذب للشركات العاملة في مجالات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها لتحظى بكافة وسائل الدعم المختلفة والاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في المنطقة.

وأكد ماثيو فاتشابارامبيل، الرئيس التنفيذي لشركة كيرسوفت جلوبال، احتواء سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العديد من الفرص الواعدة مع توفر بنية تحتية حديثة من شأنها منح مشاريع البناء قيمة مضافة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الدعم الذي تتلقاه الشركة من راكز ومختلف الهيئات والجهات الحكومية العاملة في الإمارة يلعب دوراً أساسياً في إتاحة بيئة عمل تربط الشركة بجميع مصانعها المنتشرة في أنحاء العالم والبالغ عددها 50 مصنعاً من أجل توسعة نطاق عملها ليغطي المزيد من الأسواق.

وأضاف: يعود تأسيس المقر الرئيسي لشركة كيرسوف إلى عام 2007 بالقرب من ولاية ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها 15 فرعاً في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والصين والهند وجنوب شرق آسيا. ويأتي افتتاح منشأتها في راكز كخطوة توسعيّة لتلبية الطلب الكبير على حلول الهندسة العكسية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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