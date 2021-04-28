اتفاقية استراتيجية بين مصرف عجمان ومجموعة السعودي الألماني

المصدر: عجمان- البيان

وقع مصرف عجمان اتفاقية استراتيجية مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، سيتمكن بموجبها أفراد أسر موظفي المصرف غير المؤمن عليهم من الحصول على خصومات خصوصاً على الخدمات الطبية المختلفة، التي تقدمها المجموعة.

مثّل الطرفين خلال حفل التوقيع هاني صبري، رئيس إدارة الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات بالإنابة لمصرف عجمان، والدكتورة ريم عثمان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

وأعرب عن سعادته بهذه الاتفاقية، علق صبري قائلاً: «يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في هذه المبادرة الطيبة. هذه المبادرة ستسهم في إتاحة الحصول على مستوى عالي الجودة من الخدمات الصحية المتميزة وبتكلفة يسيرة لأفراد عائلات الموظفين في مصرف عجمان الذين لا يخضعون تحت مظلة التأمين الصحي.

ونحن إذ نحرص دائماً في مصرف عجمان على تأمين أفضل مستويات الرفاهية و اللياقة الصحية لموظفينا ولأفراد أسرهم، فإننا نسهم بذلك في خلق من راحة البال والأمان لموظفينا.

وإنه لأمر بالغ الأهمية في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم أن نرسخ أواصر التضامن والتعاون مع المؤسسات الصحية».

تقدم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني حزمة واسعة من الخدمات الصحية المتخصصة لدعم احتياجات المجتمعات التي تخدمها عبر كل منشآتها الطبية.

ومن جهتها صرحت الدكتورة ريم عثمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات على الاتفاقية مع مصرف عجمان، قائلة: «تماشياً مع هدفنا المتمثل في تقديم خدمات رعاية صحية عالمية متخصصة ومبتكرة، فإننا نفتخر بتقديم الدعم لمصرف عجمان. وانطلاقاً من السمعة العريقة التي تمتلكها مجموعتنا كونها صرحاً طبياً مزوداً لخدمات الرعاية الصحية بمستوى عالمي في المنطقة، فإن مهمتنا النبيلة تتمثل في تسهيل وصول أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع إلى الخدمات الطبية المتميزة عالمياً، وهذا ما يعزز التزامنا بدورنا تجاه المجتمع».

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