الفردان للصرافة تطلق قسماً للأوراق النقدية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الفردان للصرافة»، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والتحويل في دولة الإمارات عن إطلاق قسم جديد خاص بالأوراق النقدية، ليكون الأول من نوعه في السوق، حيث سيساهم في نقل الأموال بانسيابية في جميع أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات متميزة ومتطورة لتعزيز تجربة العملاء.

يقع قسم الأوراق النقدية الجديد في موقع استراتيجي في ديرة، دبي، وهو مجهز كلياً بأحدث آلات عد العملات وحساب القيمة، والتي تعمل أسرع بثلاث مرات من الأنظمة التقليدية، كما أنها مصممة للتعرف على جميع أنواع العملات. وتعد الفردان للصرافة من أهم الشركات التي تتعامل بالأوراق النقدية في العالم والأولى في الدولة.

وفي تعليق له، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق قسم الأوراق النقدية الذي سيساعدنا بتقديم حلول العملات للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية حول العالم. كما يتماشى مع تطلعاتنا لتحقيق التوسع في مجال خدمة العملاء، في الدولة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي لتوفير خيارات لخدمات مستدامة ومتميزة تلبي الاحتياجات المالية لأي مؤسسة».

وأضاف: «نعرب عن خالص تقديرنا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها المستمر، وتزويدنا بالبنية التحتية والقدرات اللازمة للازدهار من خلال ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركز تجاري هام على مستوى المنطقة».

وقال عمر عساف، مدير إدارة الخزينة في الفردان للصرافة: «يعد هذا الإنجاز تقدماً هائلاً بالنسبة لشركة الفردان للصرافة، كما أنه يتيح لنا تقديم خدمة مبسطة لقاعدة عملائنا الأوفياء. يمكننا الآن تسليم وجمع الأوراق النقدية من أكثر من 20 دولة. كما قمنا بتعيين أكثر من 50 وكيلاً متخصصاً للقيام بتنفيذ هذه المعاملات في جميع أنحاء العالم».

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