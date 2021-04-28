«سوق التنين» يطلق سوقاً ليلياً رمضانياً في الهواء الطلق

المصدر: دبي - البيان

أطلق «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري صيني تديره «نخيل»، مجموعة من الفعاليات الشيّقة خلال شهر رمضان المبارك أبرزها «السوق الليلي» الذي يُقام في الهواء الطلق لغاية 14 مايو المقبل بين الساعة السابعة مساءً والثانية فجراً في «سوق التنين 1»، وسط الأضواء البرّاقة والزخارف والأقواس وممر الإضاءة الخيالية، ما يجعل الزوار يستمتعون بالعروض المغرية وعيش تجربة رائعة.

ويشكل «السوق الليلي» الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المستوحاة من الأجواء الرمضانية مثل الحلويات العربية وهدايا العيد ولوازم الديكور المنزلي والعطور والفوانيس وغيرها فرصة مثالية للعائلات لزيارة هذه الوجهة التي تُقام في الهواء الطلق، خصوصاً بعد تناول وجبة الإفطار. وبإمكان الزوار ركن سياراتهم في مواقف «سوق التنين 1» والتقاط صور رائعة للزخارف والزينة والأضواء، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من مسابقات التواصل الاجتماعي التي تُقام يومياً في هذا الموقع.

وقال راشد الهرمودي، مدير عام التأجير في «سوق التنين»: يسعدنا المشاركة في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل وافتتاح السوق الليلي في سوق التنين في الهواء الطلق حيث سعينا إلى ابتكار وجهة جديدة، بحيث يتمكن الزوار من عيش الأجواء الرمضانية خلال هذا الشهر الفضيل وتمضية أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم، إضافة إلى التسوق وشراء منتجات متنوعة مستوحاة من هذه المناسبة. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في هذا السوق الجديد، ونحن على ثقة بأنهم سيجدونه ممتعاً.

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