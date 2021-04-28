«فلاي دبي» تطلق باقات عطلات للعيد

المصدر: دبي – البيان

أطلقت «فلاي دبي» باقات العطلات للاحتفال بالعيد إلى وجهاتها الشعبية مثل إسطنبول وجزر المالديف وتبليسي وطرابزون ويريفان.

تبدأ الأسعار من 1299 درهماً للشخص شاملة الرحلات والإقامة في الفنادق والإفطار. وتتوفر هذه الباقات للحجز اعتباراً من 10 مايو 2021 للسفر خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو 2021.

يريفان

يريفان هي عاصمة أرمينيا وهي وجهة رائعة للاستكشاف. تمتلئ المدينة الخلابة بالتاريخ والثقافة، إلى جانب تنوع الطعام الرائع وفرصة استكشاف ريفها الجميل.

تشمل الباقات إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية وتكون الأسعار على أساس غرفة مشتركة لشخصين.

إسطنبول

عند تقاطع أوروبا وآسيا، تنبض إسطنبول بسحر قارتين وهي مكان يلتقي فيه الشرق بالغرب حقاً. تمتزج الأسواق الصاخبة والمطاعم ذات المستوى العالمي والأفق المذهل مع الآثار المدهشة للعصور الماضية على شواطئ مضيق البوسفور.

تشمل الباقات إقامة لمدة أربع ليالٍ في فندق ثلاث نجوم، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية. وتكون الأسعار على أساس غرفة مشتركة لشخصين.

تبليسي

تجذب العاصمة الجورجية تبليسي الزوار منذ قرون. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة والمليئة بالألوان في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز، وتضم المدينة القديمة الشوارع الضيقة ومنازل الحمامات الكبريتية والمباني ذات الشرفات الخشبية المنحوتة المميزة. كما أن جزءاً كبيراً من تجربة الثقافة الجورجية يكمن في تذوق طعامها الرائع.

تشمل الباقات إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم على أساس غرفة مشتركة لشخصين، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية. وتكون الأسعار على أساس غرفة مشتركة لشخصين.

طرابزون

تشتهر هذه المدينة المذهلة بمساحاتها الخضراء المورقة ومناظرها الجميلة. بفضل ثرواتها الثقافية والطبيعية، تجذب طرابزون الزوار على مدار السنة سواء للباحثين عن الاسترخاء أو الراغبين في استكشاف تاريخ المدينة الغني.

تشمل الباقة إقامة لمدة ست ليال في فندق ثلاث نجوم شاملة الإفطار والمبيت وتذاكر على الدرجة السياحية. وتكون الأسعار على أساس غرفة مشتركة لشخصين.

جزر المالديف

لقضاء عطلة شاطئية مثالية، لا تنظر إلى أبعد من جزر المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية. يمكنك الاسترخاء على الشاطئ أو الاستمتاع بالغطس بين الشعاب المرجانية أثناء الاستمتاع بالضيافة الدافئة الموجودة عبر الجزر.

تشمل الباقات الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى التنقلات. وتكون الأسعار على أساس غرفة مشتركة لشخصين.

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