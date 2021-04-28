«مبادلة» توقع اتفاقاً لشراء حصة في حقل تمار

المصدر: (القدس - أ ف ب)

وقّعت شركة «مبادلة» للاستثمارات اتّفاقية مبدئيّة مع «ديليك» الإسرائيليّة، لشراء حصّتها البالغة 22% مقابل نحو مليار يورو في حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسّط.وقالت الشركتان في بيان مشترك إنّ الصفقة، في حال إتمامها ستكون «أهمّ صفقة تجاريّة» بين الإمارات وإسرائيل منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسيّة صيف 2020.

ووفقاً للاتفاقية التي تم التوصل إليها الاثنين، تدفع «مبادلة» 1.1 مليار دولار (910 ملايين يورو) لشراء حصة ديليك. وقال يوسي ابو، الرئيس التنفيذي لـ«ديليك» إن الصفقة توفر «دعماً كبيراً لقطاع الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز