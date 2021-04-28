2.73 مليون مقعد مجدول عبر مطارات الإمارات في أبريل

المصدر: دبي - عمرو عادل

تضاعفت السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، خلال أبريل الحالي بنحو 3 مرات وذلك على أساس سنوي.وأظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية أن السعة المقعدية للشهر الحالي قفزت إلى مليونين و728 ألفاً و282 مقعداً مقابل 703 آلاف و238 مقعداً في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 288%.

وكشفت البيانات أن السعة المقعدية في أبريل الحالي زادت 2.6% على أساس شهري مقابل مليونين و658 ألفاً و619 مقعداً في مارس الماضي.

وبحسب البيانات بلغ حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة 619 آلاف و852 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ 26 أبريل الجاري.

وتستحوذ السوق الإماراتية على 26.1% من إجمالي حجم السعة الأسبوعية التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة مليونين و373 ألفاً و806 مقاعد.

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