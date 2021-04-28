«بروج» نحو شراء شركة طاقة خضراء

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

أفاد مصدر مقرب من قطاع تخزين النفط أمس بأن المباحثات التي تجريها شركة تخزين النفط الإماراتية «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، من أجل شراء شركة تعمل في مجال الطاقة الخضراء، قد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن «بروج» تهدف من عملية الشراء إلى تنويع أعمالها والمساهمة في الاندفاعة العالمية لمحاربة التغير المناخي، وهي تجري محدثات مع شركتين وهما «هيليوفيس إيه جي» النمساوية الموردة لمعدات الطاقة الشمسية، وشركة «ستورانرجي» الصربية، وهي شركة لحلول الطاقة المتجددة.

وأكد المصدر أن «بروج» المعتمدة في الولايات المتحدة ترغب في الانتهاء من قرار استحواذ إحدى الشركتين بحلول الربع الثالث من هذا العام.

وتعد «بروج للاستثمارات البترولية والغاز» التي أسست 2013، واحداً من أكبر مالكي أصول التخزين في الفجيرة، أحد أكبر مراكز إعادة تزويد السفن الوقود في العالم .

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