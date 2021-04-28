إجراءات لمعالجة خسائر «الخليج للملاحة»

المصدر: (دبي – البيان)

حددت «الخليج للملاحة القابضة»، 8 إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي والبالغة 734.124 مليون درهم تشكل 72% من رأسمالها البالغ 1.03 مليار درهم.

وقالت الشركة إن الإجراءات تتضمن، العمل على تحقيق الاستقرار في أداء السفن من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على تحديات «كورونا»، والتفاوض على إعادة تمويل السفن بفوائد تمويل أقل، والقيام باسترداد عائدات التأمين للسفينة الغارقة خلال الربعين الأول والثاني من 2021 كما تتضمن التركيز على ترشيد التكاليف.

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