«مالية عجمان» تستعرض نسب إنجاز المشاريع

المصدر: (عجمان - البيان)

ناقش مجلس القيادات في دائرة المالية في عجمان في اجتماع ترأسه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية رئيس الدائرة عدداً من المواضيع المطروحة في جدول أعماله والتي تتعلق بالمخاطر المؤسسية في الدائرة ونسب إغلاق ملاحظات التدقيق الداخلي بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية والخطط التطويرية التي تطبقها دائرة المالية.

واستعرض الاجتماع - الذي حضره مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة وعدد من المسؤولين في مقر الدائرة.. تقرير المخاطر المؤسسية وأهم المخاطر التي تؤثر على عمليات الدائرة، وتمت مراجعة سياسة إدارة المخاطر المتبعة.

واطلع المجلس على تقرير دور التدقيق الداخلي في الدائرة، وإحصائيات حول إجمالي ونوع الملاحظات التي تم تسجيلها الربع الأول من عام 2021، والإجراءات المتخذة لإغلاق الملاحظات في الإدارات والمكاتب.

واستعرض تقريراً حول نسب إنجاز المشاريع والمبادرات للربع الأول من العام الجاري ومقارنتها مع المستهدف.

وأكدت دائرة المالية على بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتماشى مع رؤية عجمان 2021 التي تهدف إلى بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر مستدام.

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