غرفة دبي تنظم فعالية افتراضية لتعزيز توسّع الشركات في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، ممثلةً بمكتبها التمثيلي في العاصمة الغانية أكرا، وبالتعاون مع مركز الترويج الاستثماري في غانا وشركة دبي للاستثمار، فعالية افتراضية حضرها 236 مشاركاً للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتصنيع في غانا. وتركز غرفة دبي في جهودها على تعزيز توسع أعضائها في الأسواق العالمية الواعدة، ومنها الأسواق الأفريقية.

وهدفت الفعالية إلى استعراض فوائد ومزايا الاستثمار في غانا في هذين القطاعين، والترويج للاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في غانا والإمارات، والتعرف إلى آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

بنية متطورة

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن الأسواق الأفريقية تشكل بيئة خصبة للمستثمرين حول العالم، نتيجة تمتعها بمقومات أساسية طبيعية واستهلاكية تعزز من تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، ولفت خان إلى أهمية دبي مركزاً للشركات الأفريقية، ونقطة انطلاق لها للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارة توفر كل أسباب النجاح والنمو للشركات الأفريقية من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية مرنة وحديثة، وفرص استثمارية مجزية، وقدرة على الوصول إلى كل الأسواق العالمية.

وأوضح أن قطاعي الرعاية الطبية والتصنيع يعدان من القطاعات المجزية في غانا، والتي يمكن للشركات الإماراتية أن تستثمر فيها بخبراتها الواسعة، مؤكداً أن بناء جسور التعاون والتواصل والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين أولوية لغرفة دبي في المرحلة الحالية.

التغطية التأمينية

وبدوره أشار يوفي جرانت، الرئيس التنفيذي لمركز الترويج الاستثماري في غانا إلى أن قطاع الرعاية الصحية في بلاده من الأكثر تطوراً في منطقة غربي أفريقيا بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وتوافر التغطية التأمينية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بالقطاع، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تفرض مزيداً من الاستثمار في القطاع الصحي.

ولفت إلى أن المستثمرين من القطاع الخاص يمكنهم الاستثمار في القطاع الصحي في مجال التشييد والبناء والإدارة للمرافق الصحية بالإضافة إلى الاستشارات والتمويل وتدريب الأطقم الطبية، لافتاً كذلك إلى وجود فرص في القطاع الصناعي في مجالات منتجات التجميل والرعاية الشخصية والملابس والأقمشة وصناعة المعادن والصناعات الكيماوية وبوليمر، متحدثاً عن عدد من الحوافز المقدمة للمستثمرين ومنها الإعفاء بنسبة 100% من الضريبة على الدخل مدة 10 سنوات، و100% ملكية أجنبية بالإضافة إلى الإعفاء من الازدواج الضريبي.

فرص

استعرض سريكومار براهماناندان، مدير العمليات في دبي للاستثمار الصناعي، إحدى شركات دبي للاستثمار نشاط الشركة ومحفظة استثماراتها في قطاعي الرعاية الطبية والتصنيع، متحدثاً عن أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية.

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