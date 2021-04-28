الإمارات تسعى إلى تسجيل حقوق ملكية فكرية تتعلق بالصوت والرائحة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد المشاركون في ملتقى «الشركات الصغيرة والمتوسطة نقل أفكارك إلى السوق» الذي عقد مساء أول من أمس عن بُعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية أن الإمارات تواكب، بل تسبق العالم في العديد من المجالات، ومنها ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، حيث يجري العمل على وضع تصور لتسجيل حقوق الملكية الفكرية تتعلق بالصوت والرائحة، والذي يعتبر الأول من نوعه لما يحتويه من أشياء متداخلة ودقيقة، شارك في الملتقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور عبد الرحمن المعيني أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وفاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد.

محرك الاقتصاد

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90٪ من الشركات في العالم ويعمل بها 70٪ من العمالة العالمية، لهذا السبب حمل هذا العام عنوان «الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة نقل أفكارك إلى السوق»، وإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحركات لاقتصادنا.

وأضاف اللواء العبيدلي تنظم جمعية الإمارات للملكية الفكرية هذا الملتقى استكمالاً لسعيها الحثيث والمستمر لحماية وصون حقوق الملكية الفكرية، وتعزيزاً لمئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم 2071 بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، وحكومة رشيدة تعمل على تيسير بيئة العمل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، يستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية بهدف دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني».

منصة رقمية

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أخيراً منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك من خلال ما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

3200

حرصت جمعية الإمارات للملكية الفكرية على تعزيز التعاون المثمر بيننا وبين جميع المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، من خلال استقطاب أفضل الخبراء لتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية وتوعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة مشروعاتهم وتنميتها، وعليه تم أخيراً توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية كدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، وقام مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بالتعاون مع الغرف التجارية ودوائر التنمية الاقتصادية بتدريب أكثر من 300 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تدريب 3200 مشارك خلال عام عام 2020 و2021 في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز