«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تطلق حاضنة الأعمال «زتارت أب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «زتارت أب» في مدينة دبي الطبية وضمن مباني وافي رزيدنس.

وتعتبر الحاضنة من حاضنات الأعمال التقنية متعددة القطاعات والتي تركز على تكنولوجيا الصحة الرقمية، تكنولوجيا السلامة وتكنولوجيا الطوارئ الرقمية، بالإضافة إلى استخدام الوسائط الرقمية وتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي في القطاعات الصحية، وستساعد الحاضنة رواد الأعمال على تنفيذ وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية في التكنولوجيا الماليّة (فينتك) والقطاعات الطبية.

وتوفر الحاضنة برنامجين للمشاريع المحتضنة هما: برنامج احتضان الأعمال وبرنامج مسرعات الأعمال، حيث تقوم الحاضنة بتقييم المشاريع ومهارات رواد الأعمال ومساعدتهم على اختيار البرنامج الأفضل للبدء وإطلاق مشاريعهم، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى والتي تشمل الربط بشبكة من المختصين والمرشدين المتخصصين لمساعدة رواد الأعمال على تطوير منتجاتهم وخدماتهم.

وتضم الخدمات أيضاً دورات وورشاً تدريبية تخصصية، ومساحات عمل وباقات تأسيس الأعمال والتي تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل المشروع، إضافة إلى عدد من المختبرات التخصصية التي تساعد رواد الأعمال على تصميم النماذج الأولية الخاصة بمشاريعهم التجارية.

أهمية

وأكد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمية دور حاضنات الأعمال التخصصية في دعم الاقتصاد وتطوير منظومة جديدة تتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة، وأكد على ضرورة دعم رواد الأعمال من قبل القطاع الخاص وتفعيل دوره وتقويته ليصبح جزءاً من المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على التنمية والتطور الاقتصادي.

وقال: يجب تطوير وإيجاد الفرص المستقبلية في قطاع الأعمال وتوجيه رواد الأعمال الجدد إلى القطاعات الأكثر نمواً في المنطقة والتركيز على تأسيس الأعمال في القطاعات المستقبلية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية، حيث إن الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها، والاستثمار في الإنسان، والعلوم والتقنية المتقدمة.

وتلعب الشركات الناشئة في إمارة دبي دورا كبيراً في الناتج المحلي والتوظيف، كما برز قطاع الشركات الناشئة في الإمارة على الساحة الدولية خلال العقد الماضي على خلفية عمليات استحواذ بارزة، ورسخ ذلك مكانة إمارة دبي بصفتها مركزاً للابتكار والمعرفة في المنطقة، ويجب الحفاظ على نمو قطاع الشركات الناشئة خلال المرحلة القادمة ومساعدتها عل مواجهة أزمة «كوفيد 19» الراهنة التي كان لها تأثير واضح على قطاع الأعمال.

منظومة دعم

ومن جانبه، قال محمد شافي، المدير التنفيذي والمؤسس لحاضنة الأعمال «زتارت أب»: نهدف من خلال إطلاق حاضنة الأعمال إلى تطوير منظومة جديدة لخدمة ودعم رواد الأعمال في القطاعات التكنولوجية وتطويرها مما سينعكس على تطوير مستقبل الأعمال التجارية وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة، بالإضافة إلى تدريب رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم التقنية لقيادة مشاريعهم، من خلال دمجهم ببرامج احتضان المشاريع أو مسرعات الأعمال لضمان نجاح واستمرارية المشاريع وربطها بخبراء القطاع للاستفادة من خبراتهم في تطوير التقنيات المستخدمة.

ومع استمرار جائحة «كوفيد 19»، تنتشر التأثيرات الاقتصاديّة الناجمة عنها على نطاقٍ واسع، ونتيجةً لذلك سنقوم بمساعدة رواد الأعمال في القطاعات المدعومة من خلال الحاضنة على التُكيّف وإعادة صياغة استراتيجياتها للاستجابة للتباطؤ الحاصل.

وعلى الرغم من ذلك، يزدهر في مثل هذه الأوقات بعض القطاعات والصناعات، لا سيّما القطاعات التكنولوجية المتطورة والتي تخدم التحول الرقمي خلال الجائحة، وهذا ما نسعى اليه من تطوير منتجات وخدمات جديدة من خلال حاضنة الأعمال تتماشى مع متطلبات واحتياجات الفترات القادمة.

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تضاف «زتارت أب» إلى قائمة حاضنات ومسرعات الأعمال المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 13، حيث توفر حزمة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال في عمل بيئة مثالية، إضافة إلى عدد من المختبرات التخصصية لمساعدة رواد الأعمال والمبتكرين على تصميم وتطوير النماذج الأولية وتساهم بفعالية في انطلاق مشاريعهم الابتكارية، والتنافس في السوق المحلي، ووصولاً إلى العالمية.

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