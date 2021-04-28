٥٨١ مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 581 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 192 مبايعة بقيمة 382.88 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 89.34 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 293.54 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 178.68 مليون درهم منها 8 رهونات أراض بقيمة 87.09 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 91.59 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 65 مليون درهم ورهن في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 24 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 9 هبات بقيمة 20.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 6 ملايين.

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