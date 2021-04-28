١٧ ألف معاملة بسجلات سوق الحراج

المصدر: (الشارقة- البيان)

أعلنت إدارة سوق الحراج في الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بأن مركز التراخيص وتسجيل الآليات الواقع في السوق، قد أنجز 17083 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، موزعة بين تسجيل ونقل ملكية وحيازة وتصدير وبيع وشراء، بزيادة نحو 3 آلاف معاملة عمّا أنجزته في نفس الفترة من العام الماضي 14042 معاملة.

ويشهد السوق الذي بلغت نسبة الإشغال فيه 99 %، خلال الربع الأول من العام الجاري، منصة عالمية مميزة لتجارة السيارات، ويشكل وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة، حركة نشطة وإقبالاً لافتاً في ظل الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والإرشادات التي تعمل على سلامة الزوار والتجار والمتعاملين.

وقال سعيد السويدي، مدير سوق الحراج: كشفت سجلات السوق عن زيادة قدرها نحو 30 %، في تسجيل ونقل ملكية وحيازة وتصدير وبيع وشراء، نفذتها إدارة التراخيص والتسجيل، خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما يؤشر إلى الإقبال على السوق من داخل الدولة وخارجها، في ظل التزام تام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة وعافية الجميع.

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