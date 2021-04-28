تدشين «سمانا جولف أفينيو» في دبي

المصدر: دبي - البيان

دشنت سمانا للتطوير العقاري مشروع «سمانا جولف أفينيو» في دبي أمس بقيمة 100 مليون درهم، ويقع المشروع المكون من أربعة طوابق على مساحة تزيد على 210 آلاف قدم مربعة وسيضم 233 شقة في مدينة دبي للاستوديوهات، التي تعد أكبر مركز إعلامي وترفيهي وإذاعي في الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في خطة دبي الحضرية 2040 والذي يركز على الصحة والاستدامة وتحسين نوعية الحياة.

وعينت «سمانا» شركة برستيج للإنشاءات، ومقرها الإمارات وبدأت أعمال البناء في المشروع بعد أن وضع حجر الأساس محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمانا، وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، والمهندس نور علم شودري، الرئيس التنفيذي لشركة برستيج للإنشاءات، وسيد تقي الله، الرئيس التنفيذي لشركة أريك للاستشارات الهندسية، مهندس المشروع، إلى جانب المسؤولين من شركة التطوير العقاري والمقاول والمهندس المعماري.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «سمانا جولف أفينيو ليس مجرد مشروع عقاري ولكنه مشروع جرى تصميمه بدقة بالغة واضعين في الاعتبار رفاهية السكان ولياقتهم والقدرة على تحمل التكاليف».

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