544.7 مليون درهم إيرادات الواحة فـي 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبـي للسيليكون، أن اختيار المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة مركزاً للمعرفة والابتكار ضمن خطة دبـي الحضرية 2040 يرسخ دورها مختبراً عالمياً لمجتمعات المستقبل الذكية، مبيناً أن الواحة تمكنت في العام الماضي من تحقيق إيرادات بلغت 544.7 مليون درهم بارتفاع نسبته 2.7% مقارنة بعام 2019.

وقال سموه إن الواحة تمكنت في عام 2020 من استقطاب 1731 شركة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية ديسمبر 2020 إلى 4936 شركة بزيادة نسبتها 54% على عام 2019.

وأشار سموه إلى أن هذه النتائج تعكس كفاءة استمرار العمل التي حققتها سلطة واحة دبـي للسيليكون فـي مختلف القطاعات وخاصة على الصعيد التكنولوجي. وعد سموه أن المبادرات والسياسات التي تنتهجها الدولة فـي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، تساهم فـي دعم مسيرة التعافـي الأسرع فـي العالم من جائحة كوفـيد - 19 وتحقيق التنمية المستقبلية والمستدامة لمدينة دبـي.

وقال سموه إن عمل سلطة واحة دبـي للسيليكون المستمر وفق توجيهات الحكومة فـي دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واعتماد التقنيات الرقمية فـي القطاعات الجديدة أثمر إعلان الواحة مركزاً للمعرفة والابتكار ضمن خطة دبـي الحضرية 2040 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد سموه أن واحة دبـي للسيليكون تواكب الابتكار وتساهم فـي تنمية اقتصاد المعرفة لتستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية فـي هذا الاختصاص، وتضمن مستقبلاً أفضل لأجيال الغد من خلال الخبرات والمهارات المتقدمة، وتعزز موقع دبـي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار فـي التكنولوجيا والبحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

الابتكار والمعرفة

من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون، الدور المحوري الذي تلعبه سلطة واحة دبـي للسيليكون حاضنة للابتكار والمعرفة فـي خطة المدينة الأذكى والأفضل للعيش على مستوى العالم، وجاذباً رئيساً للاستثمارات الأجنبية إذ بلغت قيمة أبرز المشاريع المنجزة العام الماضي أكثر من 4 مليارات درهم.

وأشار إلى أن واحة دبـي للسيليكون تساهم فـي التنمية الاقتصادية لإمارة دبـي من خلال الخدمات المتميزة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات الجديدة وتلك التي ترغب في توسعة أعمالها انطلاقاً من دبـي. وعدّ الزرعوني أن الواحة تولي اهتماماً كبيراً لجذب الشركات العالمية ورواد الابتكار والمعرفة وتوفـير التسهيلات كافة لهم لإطلاق مقارهم ومشاريعهم الجديدة.

ولفت الزرعوني إلى أن المعالم الجديدة التي تضمها الواحة سواء على مستوى التعليم الجامعي التكنولوجي المتقدم أو الخدمات الطبية فـي أحدث المستشفـيات الذكية التي تتخذ من واحة دبـي للسيليكون مقراً لها تساهم فـي تعزيز إنتاج ونقل المعرفة وتعزيز الابتكار من خلال تحفـيز البحث والتطوير لرسم معالم اقتصاد المستقبل المرن والمتنوع والمستدام.

مجمع دبـي الرقمي

وكانت سلطة واحة دبـي للسيليكون دشنت مجمع دبـي الرقمي، باستثمار بلغ 1.5 مليار درهم، ومساحة قدرها 150 ألف متر مربع، ونجح المجمع في استقطاب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقارها الإقليمية انطلاقاً من واحة دبي للسيليكون، وقد بلغت نسبة التأجير حتى اليوم 80% للمساحات المكتبية ومباني بوتيك في فترة قياسية منذ تدشين المجمع.

900 شركة ناشئة

وعلى مستوى تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والمبتكرين وخاصة فـي قطاعات التكنولوجيا يواصل المركز توفـير مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة لتصبح المدن أكثر ذكاء وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

ويجمع المركز تحت مظلته أكثر من 900 شركة ناشئة من 72 دولة بزيادة قدرها 7% على عام 2019، يختص عدد كبير منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية بلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مضاعفة المساحات

وعلى الصعيد الاقتصادي تمكن مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال من جذب نحو 1500 شركة ناشئة وتوفـير أكثر من 3750 فرصة عمل خاصة للشباب وأصحاب الاختصاص منذ تأسيسه عام 2015، ما ساهم في تدفق نحو 500 مليون درهم لاقتصاد الدولة. وقد تمت إضافة مساحة إجمالية تزيد على 60 ألف قدم مربعة للمركز فـي إطار خططه التوسعية لتصبح المساحة الإجمالية للمركز أكثر من 108 آلاف قدم مربعة. ومن المتوقع للمركز استقطاب نحو 800 شركة ناشئة إضافـية في ثلاث السنوات المقبلة.

المستشفى الذكي

وشهدت واحة دبـي للسيليكون افتتاح «مستشفى فقيه الجامعي» الذكي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، والذي يتخذ من واحة دبـي للسيليكون مقراً له.

تعليم التكنولوجيا المتقدمة

وفـي المجال الأكاديمي تم إنجاز المرحلة الأولى من الحرم الجديد لجامعة روتشستر دبـي الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليون درهم، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 200 مليون درهم.

مزيد من خيارات التعليم

وشهدت واحة دبـي للسيليكون افتتاح المقر الجديد لمدرسة (VIS) فـيرنوس إنترناشونال سكول التي تديرها شركة «إديو هب» (Edu Hub) للاستثمار على مساحة 65 ألف قدم مربعة وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 50 مليون درهم، وتعد أول مدرسة أمريكية ابتدائية تفتتح مقراً لها فـي منطقة واحة دبـي للسيليكون وبطاقة استيعابية تبلغ 600 طالب وطالبة فـي مرحلتها الأولى، على أن تشمل المرحلة التطويرية الثانية إضافة صفوف تكميلية وتتبعها مرحلة ثالثة لإضافة أكاديمية (VIS).

وتساهم المدرسة الجديدة فـي زيادة عدد المقاعد الدراسية فـي الواحة إلى 7100 مقعد بنسبة تزيد على 9% مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمدارس فـي العام الماضي البالغة 6500 مقعد.

مركز «سيليكون سنترال»

كما تم إنجاز 90% من مشروع «سيليكون سنترال» فـي واحة دبـي للسيليكون والذي نفذته مجموعة اللولو العالمية بتكلفة تصل إلى مليار درهم على مساحة أرض كلية تبلغ مليون قدم مربعة ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 2.3 مليون قدم مربعة. ويعد مركز «سيليكون سنترال» أكبر مشاريع الشركة فـي دولة الإمارات.

الابتكار فـي ريادة الأعمال

ولتعزيز الابتكار فـي خدمات ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة وقّعت سلطة واحة دبـي للسيليكون، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار (CSEI).

وتوفر الشراكة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فـي دولة الإمارات وكندا فرصاً نوعية للشركات من البلدين لتوسيع أعمالها عالمياً. ويهدف التعاون لدعم خريجي برنامج ريادة الأعمال من «إجنايت إنوفـيشن هب» لتأسيس أعمالهم التجارية فـي دولة الإمارات انطلاقاً من مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

مقار جديدة

كما اكتمل العمل فـي المقر الرئيس لمجموعة جاكوار لاند روفر المحدودة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الفرع الإقليمي لجاكوار لاند روفر المحدودة، فـي واحة دبـي للسيليكون.

ويضم المشروع، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، أكاديمية للتدريب والتأهيل تقوم من خلالها جاكوار لاند روفر بإعداد الكوادر الهندسية والفنية والإدارية لإدارة شؤون المقر الجديد للشركة فـي المنطقة وفق أحدث البرامج التدريبية.

التنقل المستدام

كما شهدت واحة دبـي للسيليكون، وفـي إطار ابتكار الحلول النوعية للنقل المستدام فـي مدن المستقبل الذكية، تدشين هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لمشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية أثناء سيرها من دون توقف، بتقنية الرنين المغناطيسي الموجه.

وجهة مفضلة

ارتفع عدد القاطنين والعاملين فـي الواحة بنسبة بلغت 17% ليصل إجمالي عدد السكان إلى 90 ألف نسمة مقارنةً بالعام الماضي. ويعد هذا الارتفاع حصيلة لخطة سلطة واحة دبـي للسيليكون الاستراتيجية المتكاملة التي تستند إلى أربعة محاور رئيسة وهي مدينة ذكية ومجمع تكنولوجي متطور وأسعد موظفـين ومجتمع منشود.

ونجحت الواحة من خلال هذه الاستراتيجية التي تستند إلى «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبـي 2021» و«خطة دبـي الحضرية 2040» والتي تمثل معاً إطار العمل العام للهيئات والجهات الحكومية فـي دبـي، فـي جعل واحة دبـي للسيليكون مدينة تكنولوجية متكاملة توفر مقومات العيش والعمل كافة ضمن بيئة ذكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز