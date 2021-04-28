«دريك آند سكل» تفوز بعقود ومشاريع بـ 376 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» للأعمال الكهروميكانيكية والتصميم والهندسة والتطوير في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء والنفط والغاز أمس فوزها بمجموعة من العقود التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 376 مليون درهم لمشاريع جديدة في تونس والهند وفلسطين لتعزز بذلك وضعها المالي، وأداءها التشغيلي، وتوسعها الدولي.

وتقدمت الشركة أيضاً بعروض أسعار لمشاريع أخرى في الكويت تصل قيمتها إلى ما يقارب 260 مليون درهم، وهي الآن قيد التفاوض، كما تم تقديم عروض أسعار لمشاريع أخرى في العراق تصل قيمتها إلى قرابة 1.49 مليار درهم ويجري التفاوض مع المقاول الرئيسي.

ويأتي فوز دريك آند سكل بهذه المشاريع، وتوسعها في أعمالها لتشمل قطاعات معالجة مياه الصرف الصحي، وتمديد خطوط الأنابيب إلى جانب مشاريع البنية التحتية المتنوعة الأخرى بدعم من الأداء المتميز «باسافانت للطاقة والبيئة» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال».

وقال المهندس شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال: خلال الأشهر القليلة الماضية، استطاعت الشركة توقيع عدة عقود جديدة إضافة إلى حرصها على تنفيذ العديد من المشاريع الجارية في عدة بلدان وضمان تسليم العقود الحالية وفق الجدول الزمني المحدد».

ووقعت الشركة عقداً في تونس مع شركة فرنسية لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 178 مليون درهم. وباشرت الشركة تنفيذ المشروع.

ووقعت الشركة عقداً بقيمة 34 مليون درهم في الهند لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكانت الشركة انتهت من تنفيذ عدة مشاريع لتصفية وتنقية مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية بفلسطين بقيمة 76 مليون درهم. وأنهت الشركة بنجاح محطة طوباس/‏ التياسير بالضفة الغربية بما يعادل 88 مليون درهم .

خطة عمل

حرصت دريك آند سكل إنترناشيونال على تعزيز الإدارة الفعالة لتكاليف التشغيل مع إعادة تنظيم العمليات للاستعداد لتسليم خطة العمل (لمدة 5 سنوات) بعد إعادة الهيكلة. وتبذل الشركة جهودًا للاستحواذ على مزيد من المشاريع سواء في الإمارات أو خارجها، إضافة إلى العمليات بمصر والجزائر وتونس وفلسطين والهند والكويت والعراق وألمانيا.

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