114 مليوناً أرباح «رأس الخيمة الوطني» الربعية

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل صافي أرباح موحّدة بقيمة 113.9 مليون درهم خلال الربع الأول 2021، محققاً زيادة بنسبة 70.8% مقارنة مع الربع الأخير 2020. ووصل إجمالي الموجودات في 31 مارس إلى 53.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 0.9% منذ بداية العام بفضل التحسن الذي شهده البنك في إجمالي القروض والسلف، والقروض المقدمة إلى البنوك الأخرى، والاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإيرادات 800.9 مليون درهم، ليسجّل انخفاضاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020. كما انخفضت النفقات التشغيلية للربع الأول من العام الحالي بواقع 10.2% مقارنة بالربع الأول 2020.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: سجّل البنك خلال الربع الأول أداءً قوياً، مدعوماً بالزخم القوي بجميع قطاعات أعمالنا، وتجلّى ذلك في انخفاض مخصص خسائر الائتمان بقيمة 123.4 مليون درهم على أساس سنوي. ويمضي البنك قدماً على طريق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وسيواصل هذا التوجه مع الحفاظ على مستويات سليمة من رأس المال.

كما برهنت محفظة موجودات بنك رأس الخيمة الوطني على مرونتها العالية، ما يمثل دليلاً ملموساً على استدامته وقدرته على التكيف، ويتجلى ذلك بوضوح في مدى تنوع تدفقات عائداتنا. ويتمتع البنك بوضع جيد يؤهله الاستمرار في مساعدة عملائه استعداداً لمرحلة ما بعد الجائحة.

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