ضغوط بيع تهبط بالأسهم بعد مكاسب 3 جلسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعد 3 جلسات من المكاسب المتتالية، وذلك إثر تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية، مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لإفصاح باقي الشركات عن نتائجها الربعية.

وانخفض سوق دبي 0.61% إلى 2630 نقطة بضغط أسهم العقار والنقل والتأمين والبنوك والسلع والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.42% عند 6120 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.25 مليار درهم منها 1.11 مليار درهم في أبوظبي، و148.36 مليوناً بدبي. وجرى تداول 221.86 مليون سهم موزعة بواقع 143 مليوناً في أبوظبي و78.86 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 3781 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.46% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.09% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، ونزل قطاع العقار 1.15% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.29% و«إعمار للتطوير» 2.54% و«الاتحاد العقارية» 1.11% و«ديار» 0.36% و«داماك» 1.62%، فيما استقر «إعمار مولز».

ونزل قطاع النقل 0.04% . وزاد قطاع الاستثمار 0.27% على أثر ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.93% و«شعاع كابيتال» 1.4% مع استقرار «دبي للاستثمار».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 44 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 21.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 20.6 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14%، فيما كان «سلامة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.6%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.34% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%، ونزل قطاع الاتصالات 1.29%. وتراجع قطاع العقار 0.81%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.01%، وزاد قطاع الطاقة 0.03% .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 427.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 249 مليون درهم. وحقق «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أكبر ارتفاع بنسبة 9.44%، فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.08%.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 1.27 مليون درهم، ونحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار 45.32 مليون، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 45.32 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 1.27 مليون درهم.

إفصاحات

★ تعقد شركة بي اتش مباشر اجتماع مجلس إدارتها إلكترونياً غداً، وذلك لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2021.

★ ذكرت مجموعة «جي إف إتش المالية»، إن الأثر المالي الصافي لبيع شركتها التابعة «روبك آسيت مانيجمنت» ومقرها المملكة المتحدة، لمجمع «أكوليد بارك» لشركة «ترايتاكس بيج بوكس للاستثمار العقاري»، على بياناتها يصل إلى مليوني دولار، علماً بأنها تمتلك 60% من شركة «روبك آسيت».

★ أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات البدء في إنشاء فرع جديد في مدينة زايد – منطقة الظفرة إذ يستوعب الفرع الجديد عدداً كبيراً من العملاء على مساحة 115.2 ألف متر مربع بتكلفة حوالي 22 مليون درهم وسيتم تنفيذه على مدى 16 شهراً، حيث من المقرر الانتهاء منه في نهاية 2022.

★ ارتفعت الأرباح الصافية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 25.53 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 23.96 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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