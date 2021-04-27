سي إن إن: فندق «سييل» الأعلى في العالم يضاف إلى أبرز معالم دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تشهد دبي حالياً أعمال بناء «برج سييل»، المشروع الذي يستحوذ على شغف المهندس يحيى جان الرئيس ومدير أعمال التصميم في شركة «NORR» التي تقف وراء أبرز معالم المدينة كأتلانتيس وفنادق شنغريللا، من المقرر أن ينتهي العمل به في 2023 ليكون الفندق الأطول في العالم. ويحتل التصميم الذي سيتخذ شكل المثلث مساحة 2500 متر مربع من منطقة مرسى دبي، ويضم 1000 غرفة وجناح موزع على 82 طابقاً وبارتفاع يوازي 356 متراً.

وفي حديث لمحطة «سي إن إن» الأمريكية، شبه جان برج سييل بعمارات قد يصادفها المرء في مانهاتان أو لندن، قائلاً: «إنه مكان مضغوط بقوة، حيث القيود كانت هائلة وكان علينا مع ذلك أن نجعل الأمور تسير بنجاح». وأشار المعماري الهندي الشهير إلى منصة المراقبة الزجاجية التي تمنح إطلالة 360 درجة على المدينة والخط الساحلي والمعالم الأيقونية الرائعة كجزيرة النخلة، وأضاف بأن الزوار سيتمكنون من الاستمتاع بالمناظر من المطاعم وبركة السباحة في أعلى المبنى.

ولا يتمحور مشروع الفندق الأعلى في العالم حول الهندسة المعمارية وحسب، بل يضمها إلى الهندسة التطبيقية، على حدّ تعبير جان الذي أكد مدى عشقه للمشروع قائلاً: «إنه شغف بالنسبة لي، ونقطة لقاء بين العلم والفن».

أضف إلى أن برج «سييل» يجسّد متعةً للأحاسيس، فإنه يتميز بكونه مبنى فعالاً من حيث الطاقة، إذ يستهلك طاقة أقل بنسبة 25 % من المباني المشابهة لغايات التكييف والتبريد.

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