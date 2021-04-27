الرؤية الاستباقية تعزز تعافي قطاع السياحة في الإمارات بسرعة قياسية

المصدر: دبي – البيان

عبر عفيف صليبي، المدير العام لفندق رافلز دبي، عن تفاؤله الكبير بعودة نشاط القطاع السياحي في الإمارات بقوة والاستمرار في النمو في المستقبل القريب والبعيد، مؤكداً أن الاستراتيجية والرؤية الاستباقية الموضوعة من قبل الدولة، والتي هي ريادية في قطاع الصحة والأمن والخدمات العامة ستساعد حتماً على تعافي القطاع من الأزمات الحالية بسرعة قياسية.

وأضاف صليبي أن الاستجابة المرنة والفعالة للقطاع السياحي للتدابير الوقائية الموضوعة من قبل حكومة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، ساعدت جميع المنشآت ومنها الفنادق على استمرارية العمل بدون توقف.

وأضاف: ونحن من جهتنا اتبعنا كل معايير الصحة والسلامة والتعاون المشترك مع كافة منشآت القطاعين العام والخاص، وبدورنا أيضاً استطعنا التعامل مع الضيوف بمرونة من ناحية الحجوزات وإلغائها أو تعديلها حسب ما فرضه علينا واقع الجائحة وتغير حاجات النزلاء والضيوف.

كما طبقنا برنامج All Safe التدريبي الوقائي العالي الجودة مع كافة طاقم عملنا والموضوع من قبل شركة أكور العالمية والمصادق عليه من قبل شركة بيرو فيريتاس Bureau Veritas العالمية والمعروفة بتقييمها واتباعها أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية.

علاوة على أن معظم طاقم عملنا قد أخذ اللقاحات الخاصة بفيروس «كوفيد 19» ونتطلع للوصول إلى نسبة تطعيم تصل إلى 100% في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف: أؤمن بأن الإمارات أسست بنى تحتية متينة وممتازة لتكون وجهة رائدة وسباقة وآمنة للقطاع السياحي في العالم، وهي مستعدة لاستقبال الضيوف والسياح من كافة أنحاء العالم من جديد متى سنحت لهم فرصة السفر.

وأيضاً إكسبو دبي المنتظر في شهر أكتوبر المقبل الذي سيجعل من إمارة دبي والإمارات عموماً محطة جذب كبيرة لرجال الأعمال والسياح.

وتجدر الإشارة بأن شركة طيران الإمارات هي الشركة الوحيدة التي استمرت بتسيير رحلاتها السياحية والشحن الجوي حول العالم بأمان. كل هذه المعطيات تخول دولة الإمارات أن تستحوذ على ثقة الجميع وتعطينا ثقة بأن القادم أفضل.

وتم تعيين عفيف الصليبي الذي كان يعمل مع شركة أكور وفنادق رافلز منذ عام 2007، وللمرة الثالثة مديراً عاماً لفندق رافلز دبي في مارس 2021. وقبيل توليه هذا المنصب، عمل عفيف في منتجع فيرمونت رويال بالم مراكش، التابع لشركة أكور. في دوره الجديد، سيكون عفيف مسؤولاً عن كل ما يتعلّق بأداء واستراتيجية أحد أكثر فنادق دبي تميزاً.

وجعلت خبرة عفيف السابقة في رافلز دبي، حيث شاهد تطور الفندق على مدار أربعة عشر عاماً، يتطلع مرة أخرى للعمل في هذا الفندق الذي يشتهر بتقديم تجربة فخمة لا مثيل لها للضيوف، ولا يزال يحتل المرتبة الأولى من بين 761 فندقاً في دبي على مدار السنوات الست الماضية، والمرتبة العاشرة من بين تصنيف أفضل 10 فنادق في جميع أنحاء العالم على موقع تريب أدفايزر في عام 2020.

وأضاف: ستكون هذه المرة الثالثة التي أعمل فيها لدى رافلز وأتمنى أن تكون «ثابتة» بإذن الله تعالى. ولو لم تكن لدي النية للبقاء مطولاً في الفندق، لما قبلت استلام هذا المنصب منذ البداية، لأن الفندق يملك في قلبي وفي ذاكرتي مكانة كبيرة.

3 أولويات

وحدد صليبي أولويات رافلز في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستبقى دائماً رعاية الموظفين الذين قال إنهم سر نجاح علامة رافلز طول السنين، خاصةً خلال الفترة الصعبة التي مر بها القطاع الفندقي في العالم بسبب جائحة «كوفيد 19» وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مضيفاً: لا بد أن تبقى أولويات كل شركات العالم في موظفيها وفريق العمل لديها، لأنهم نقطة الارتكاز التي نتكل عليها كما هم يتكلون علينا في خضم الأزمات لنتخطى معاً كل العقبات ونضمن النجاح المستدام.

ولفت إلى أن ثانية أولويات رافلز ستكون الحفاظ على مستوى الخدمة والجودة المعروفتين في الفندق، خاصة بعد أن نال على تصنيفين عالميين استثنائيين في حفل توزيع جوائز «أفضل الفنادق» لعام 2020 بما في ذلك كونه جزءاً من أفضل 10 فنادق في العالم للمرة الأولى، علاوة على تربع رافلز دبي صدارة موقع Trip advisor للسنة السادسة على التوالي، كما يحتل أعلى المراتب في شركة أكور كأحد أبرز الفنادق الذي يتمتع بنوعية وخدمة عالية الجودة.

وأضاف: وأما ثالثة أولوياتي فستكون المساهمة في إعادة نشاط الحركة السياحية في الفندق، وأن نكون بقمة الجهوزية المطلوبة لاستقبال جميع السياح العرب والأجانب من أرجاء العالم والتزام المعايير الصحية والخدمات السياحية الراقية للإبقاء على فندقنا من أهم الوجهات السياحية في وسط المدينة.

وحول انتشار مفهوم الـStaycation في الإمارات - أو عطلات إقامة آخر الأسبوع" - وكيف ساعد هذا المفهوم قطاع الفنادق خلال كورونا، قال صليبي: بغياب السياح العرب والأجانب، كان لا بد للقطاع الفندقي أن يتأقلم مع الظروف الراهنة والعمل على تقديم عروض الـ Staycation للمواطنين والمقيمين في الإمارات من خلال حسومات خاصة وخدمات مميزة التي ساعدت القطاع السياحي في الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى العمل، والذي بدوره ساعد المؤسسات السياحية على البقاء والاستمرار رغم التحديات.

بدوره قدم فندق رافلز دبي ولا يزال يقدم عروضات متعددة وجذابة للمقيمين ونتطلع للاستمرار في تقديم وتطوير هذه العروضات في المدى المنظور.

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