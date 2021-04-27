«إحصاء أبوظبي» و«فيزا» العالمية يوقعان اتفاقية في مجال البيانات

المصدر: أبوظبي – البيان

وقّع مركز الإحصاء – أبوظبي اتفاقية الخدمة مع شركة فيزا - الشركة العالمية في المدفوعات الرقمية - لتوفر بموجبه الأخيرة قراءات تحليلية وبيانات إحصائية حول سلوكيات المستهلك وأنماط السوق. تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال البيانات وتسهم في توطيد الصلة مع القطاع الخاص.

وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وإشراكه في مجال العمل الإحصائي على مستوى إمارة أبوظبي؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد وقَّع الاتفاقية كلٌّ من أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي وشهباز خان، مدير عام شركة فيزا في دولة الإمارات، بحضور ممثلي الجهتين، وذلك عبر قنوات الاتصال المرئي.

يأتي هذا التعاون في ظل توجه المركز نحو بناء شراكات جديدة وتسخير الإمكانات والخبرات الدولية والرائدة في مجال البيانات ليساهم في تحقيق الرؤية الطموحة التي تسعى إليها حكومة أبوظبي.

ويتطلع المركز لبناء وتطوير قاعدة بيانات حديثة وذكية تساهم في توفير القراءات الحديثة حول القطاعات الأكثر نشاطاً واستهلاكاً في السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير تحليلات تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتعزز من كفاءة الإنفاق وتوجهه نحو القطاعات المهمة في الإمارة.

وشدَّد أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية قائلاً: «القطاع الخاص شريك استراتيجي ومساهم فعّال في عملية التنمية المستدامة.

ويمثل هذا التعاون أحد أبرز الخطوات التطويرية لتحقيق تكامل البيانات ودقتها؛ من أجل تخطيط استراتيجي يرسم حلولاً استباقية لمواكبة التحديات والتطورات في رحلة إمارة أبوظبي نحو المستقبل.

ولا شك أنّ هذا التعاون سيشكل خطوة مثمرة في مجال العمل الإحصائي، إذ إنّه سيتيح تحديد بيانات الإنفاق والاستهلاك لعينة كبيرة من المجتمع في إمارة أبوظبي، وبما يلبي احتياجات صنّاع القرار».

من جانبه، أعرب شهباز خان - مدير عام شركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الإحصاء - أبوظبي، والتعاون معه في مجال تحليل البيانات الاقتصادية كونه جهة حكومية رائدة في مجال العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وقال: «إننا سعداء بالشراكة مع مركز الإحصاء - أبوظبي، ونثمن هذه الفرصة للإسهام في نمو إمارة أبوظبي وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظراً لأننا الشركة الرائدة في المدفوعات الرقمية، سوف تُوفر فيزا البيانات المُنسقة والتحليلات المعمقة التي تقدم رؤية دقيقة لاتجاهات السوق والمستهلكين.

وإننا نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا بمركز الإحصاء - أبوظبي في تقديم بيانات عن الأسواق؛ تثري راسمي السياسات بالدولة، وتمدهم بالمعلومات اللازمة للتخطيط من أجل النمو والانتعاش الاقتصادي، بما سيعود بالفائدة على قطاع الأعمال والمقيمين بالدولة».

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