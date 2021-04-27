إصدار مجلة «آفاق» الفصلية لمواكبة عالم التمويل الإسلامي والتعريف بميزاته

المصدر: دبي- البيان

أصدرت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» العدد الأول من مجلة «آفاق» الفصلية المتخصصة، لتكون منصةً إضافية تسهم في نشر المعرفة بقطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز التواصل مع المهتمين بالمعرفة والاطلاع على أحدث الأخبار ذات الصلة عموماً، ومع عملاء الشركة خصوصاً. وتصدّرت غلاف العدد الأول صورة مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مرفقةً بالإضاءة على الإنجاز العالمي الذي حقّقه «مسبار الأمل» تحت عنوان: تمّت المهمّة بنجاح.

وفي كلمته الافتتاحية، لفت عبد الجليل البلوكي نائب رئيس مجلس إدارة «آفاق الإسلامية للتمويل» إلى أهمية الدور الذي ستلعبه مجلة «آفاق»، من خلال «تشكيلها منصةً معرفية تستقبل حواراتٍ مفتوحةً تسهم في تنشيط النقاش حول الكثير من القضايا التي تهمّ أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وتتناول واقع ومستقبل الأعمال والخدمات المالية والفرص المتاحة في مواكبة المتغيّرات، بالإضافة إلى مستقبل التنمية من وجهة نظر الخبراء وأهل الاختصاص».

وأشاد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»، في كلمته بـ «رؤية دبي 2040» التي أعلنتها حكومة دبي مؤخراً، وهي خطة دبي الحضرية الواعدة التي ستخلق فرصاً للجميع وتضع دبي في قلب الحدث في العصر الحضري الجديد، مشيراً إلى أنّ هذه الرؤية تشتمل على مشاريع بارزة من شأنها أن توفّر تحوّلاً هائلاً في جودة الخدمات والمرافق والبنية التحتية لجميع سكان دبي، ومجدّداً التأكيد بأنّ «آفاق الإسلامية للتمويل» ستبقى جاهزةً لتلبية التطلعات ودعم التوسع في هذه الأعمال، من خلال تقديم حلول التمويل وتأمين البنية التحتية للتكنولوجيا المالية اللازمة من أجل دعم التطوير الحضري الجديد».

وشكلت جائحة «كوفيد 19» محوراً أساسياً في العدد، حيث «كانت الصحة والسلامة والضمان المالي للعملاء والموظفين والمجتمع الشغل الشاغل للشركة خلال فترة الوباء. ومن أبرز الموضوعات التي تضمّنها العدد نجاح مهمّة «مسبار الأمل» إلى المريخ تحت عنوان «صناعة التاريخ».

ونالت الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً ملفتاً في هذا العدد، وخصوصاً أنها تحظى برعاية شركة «آفاق» التي توفّر لها برامج تمويل كفيلة بدعمها وتطويرها وتحقيق النجاح لها، وخصّت المجلة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بقراءةٍ وافية عن «الجهود الحثيثة المساعدة في الدفع بنشاط رواد الأعمال الإماراتيين إلى الأمام، وتطوير القطاع المزدهر للشركات الناشئة ضمن اقتصاد الإمارات».

كما أوردت المجلة تقريراً حول «التفضيل المتزايد للتمويل الإسلامي»، وأضاءت المجلّة على كيفية فهم التمويل الإسلامي. ونال المشهد التنافسي للتحوّل الإيجابيّ بين شركات الصرافة في الإمارات نصيبه من التحليل، بالأرقام والدراسات، كما تنوّعت أبواب المجلة بين معلوماتٍ مالية مستندة إلى أرقام هيئاتٍ حكومية ومؤسسات متخصصة ومراجع موثوقٍ بها

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