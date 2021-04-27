«الأنصاري للصرافة» تحصل على ترخيص إصدار من «فيزا»

المصدر: دبي- البيان

حازت «الأنصاري للصرافة»، مؤخراً على ترخيص إصدار من شركة «فيزا» للمدفوعات الرقمية، في خطوة هي الأولى من نوعها لشركة صرافة في الدولة.

ويأتي الإعلان بمثابة محطة مهمة في مسيرة الريادة التي تقودها «الأنصاري للصرافة» لتعزيز تجربة العملاء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمية.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: يعكس حصولنا على ترخيص الإصدار من «فيزا» الثقة العالية التي توليها لنا كبرى الشركات العالمية في مجال الخدمات المالية.

وتمثل الخطوة إضافة هامة لنا حيث إننا أصبحنا اليوم الجهة المعنية بإصدار بطاقات «فيزا» مباشرةً في الإمارات العربية المتحدة، ما يمكّننا من تقديم حلول دفع آمنة ومريحة وسهلة الاستخدام لعملائنا وتوظيف التكنولوجيا المالية بالشكل الأمثل في خدمة الأسواق ضمن الدولة وخارجها.

ويأتي الإنجاز في وقتٍ مهم نشهد خلاله تغيرات كبيرة في ظل توجّه العملاء نحو القنوات الرقمية لضمان إجراء معاملات مالية آمنة، نتيجة الظروف المستجدّة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

ونتوقّع نمو الطلب على بطاقات «فيزا» خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر واستمرار ارتفاع وتيرة التسوق الرقمي والشراء عبر شبكة الإنترنت.

وقال شهباز خان، مدير عام «فيزا» في دولة الإمارات: يسعدنا انضمام «الأنصاري للصرافة» إلى قائمة شركائنا الرئيسيين لإصدار بطاقات «فيزا» في الإمارات لا سيّما أنه تجمعنا رؤية مشتركة لتسريع وتيرة التحول إلى حلول الدفع الرقمي من خلال تحسين كفاءة المعاملات المالية الإلكترونية، بما يتماشى مع أحدث الابتكارات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة والموثوقية.

ونتطلع إلى العمل عن كثب مع «الأنصاري للصرافة» لدعم جهودها المتواصلة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتنويع محفظتها الواسعة من العروض والمنتجات المصمّمة خصيصاً لتمكين العملاء من الاستفادة من تقنية الدفع الرقمي من «فيزا»، والتي تضمن مزايا عالية المستوى للقاعدة المتنامية من المستخدمين في الإمارات، بما فيها الأمان والراحة والقبول العالمي.

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