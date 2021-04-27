«ضمان» توسع نطاق خدمات فروعها الذكية لتشمل جميع مشتركيها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان عن توسيع نطاق فروع «ضمان» للخدمات الرقمية الذكية، لتشمل جميع متعاملي الشركة الذين يتجاوز عددهم 2.5 مليون مشترك، بعد النجاح اللافت للخدمة التي جرى تخصيصها في البداية لمشتركي برنامج ثقة.

ويأتي تقديم الخدمة الرقمية الجديدة بعد نجاح إطلاق أول الفروع الرقمية الذكية من ضمان «حيّاكم – ثقة»، ليكون الأول من نوعه في قطاع التأمين الصحي على مستوى منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وجرى تشغيل الفرع الافتراضي بكامل طاقته منذ إطلاقه وبشكل يومي في وقت سابق من العام الجاري.

استفادة

وتتيح الفروع الذكية لمشتركي «ضمان» إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات التي توفرها فروعها دون الحاجة لمغادرة منازلهم. ويمكن للمشتركين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تشكل جزءاً من باقة الحلول التقنية التي تقدمها شركة «ضمان»، بعد حجز موعد عبر موقع الشركة الإلكتروني للتواصل مع أعضاء فريق خدمات المتعاملين.

وتعليقاً على الموضوع، قال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: حرصت ضمان ومنذ تأسيسها قبل 15 عاماً على الالتزام بتقديم أحدث الحلول التقنية لمشتركيها لتوفير المنتجات والخدمات ذات قيمة مُضافة. ويشكل إطلاق خدمات فرعنا الافتراضي والإقبال اللافت من أعضاء برنامج ثقة عليه دليلاً آخر على نجاح نهج ضمان في توظيف أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لضمان تزويد المشتركين بخدمات مخصصة تلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.

التزام

وأضاف المحياس: بعد التزامنا بالاستثمار بالحلول التقنية على المدى البعيد، نواصل في ضمان العمل على تصميم وتنفيذ وتطوير خدمات تضمن تقديم تجربة سهلة ووصولاً مستداماً لخدماتنا ومنتجاتنا عبر قنوات متعددة، مع دعم مستمر على مدار الساعة. وتعمل «ضمان» على تسريع عمليات التحول الرقمي للخدمات، تأكيداً على حرصها على إتاحة الفرصة للوصول إلى خدماتها بسهولة في ظل استمرار تداعيات أزمة كوفيد-19.

سهولة

ويمكن لمشتركي «ضمان» حجز موعد في فروعها الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني www.damanhealth.ae. وسيتمكن المشتركون من الوصول إلى مختلف خدمات الفروع الفعلية، بما فيها التقديم على وثيقة تأمين جديدة، وتجديد التأمين، وإضافة مشتركين جدد، ومطالبات استرداد التكاليف، وغيرها من الخدمات بمنتهى السهولة من منازلهم. كما تتوفر الجلسات الافتراضية من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً، ومن الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 3 عصراً خلال شهر رمضان.

وتجدر الإشارة إلى أن فروع «ضمان» الفعلية تفتح أبوابها لتقديم الخدمات للمشتركين ممن يُفضلون الحضور الشخصي بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، وذلك استجابةً للتدابير الاحترازية المطبقة للتصدي لجائحة كورونا. كما تُشجع «ضمان» مشتركيها على الاستفادة من باقتها الواسعة من الخدمات الرقمية، والتي تشمل خدماتها المقدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني.

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