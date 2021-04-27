مناطق الجذب في دبي تقدم عروضا وأنشطة عائلية خلال رمضان

المصدر: وام

أقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي"دبي للسياحة " - شراكات مع مجموعة من أشهر الوجهات السياحية والترفيهية في المدينة لتقديم العروض الترويجية والتجارب والأنشطة المميزة التي تناسب جميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان المبارك.

وتحرص مناطق الجذب السياحي على اتباع جميع الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها والتي تشمل التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الإستمتاع بلحظات مميزة أثناء استكشافهم مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية والعروض الترويجية ووجبات الإفطار والسحور وباقات الإقامة الرائعة خلال الشهر الفضيل وسط ما تقدمه الإمارة من معالم الجذب والمتاجر والشوارع المزينة بالأضواء والديكورات التقليدية.

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