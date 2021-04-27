أحمد بن سعيد: إعلان الواحة مركزاً للمعرفة والابتكار يرسخ دورها مختبراً عالمياً لمجتمعات المستقبل الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبـي للسيليكون، أن اختيار المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة مركزاً للمعرفة والابتكار ضمن خطة دبـي الحضرية 2040 يرسخ دورها مختبراً عالمياً لمجتمعات المستقبل الذكية، مبيناً أن الواحة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق ايرادات بلغت 544.7 مليون درهم بارتفاع نسبته 2.7% مقارنة مع العام 2019.

وقال سموه إن الواحة تمكنت خلال العام 2020 من استقطاب 1731 شركة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية ديسمبر 2020 إلى 4936 شركة بزيادة نسبتها 54% عن العام 2019.

وأشار سموه إلى أن هذه النتائج تعكس كفاءة استمرارية العمل التي حققتها سلطة واحة دبـي للسيليكون فـي مختلف القطاعات وخاصة على الصعيد التكنولوجي. واعتبر سموه أن المبادرات والسياسات التي تنتهجها الدولة فـي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، تسهم فـي دعم مسيرة التعافـي الأسرع فـي العالم من جائحة كوفـيد-19 وتحقيق التنمية المستقبلية والمستدامة لمدينة دبـي.

وقال سموه إن عمل سلطة واحة دبـي للسيليكون المستمر وفق توجيهات الحكومة فـي دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واعتماد التقنيات الرقمية فـي القطاعات الجديدة أثمر بإعلان الواحة مركزاً للمعرفة والابتكار ضمن خطة دبـي الحضرية 2040 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سموه أن واحة دبـي للسيليكون تواكب الابتكار وتسهم فـي تنمية اقتصاد المعرفة لتستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية فـي هذا الاختصاص، وتضمن مستقبلاً أفضل لأجيال الغد من خلال الخبرات والمهارات المتقدمة، وتعزز موقع دبـي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار فـي التكنولوجيا والبحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

الابتكار والمعرفة

من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون، على الدور المحوري الذي تلعبه سلطة واحة دبـي للسيليكون كحاضنة للابتكار والمعرفة فـي خطة المدينة الأذكى والأفضل للعيش على مستوى العالم، وجاذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية حيث بلغت قيمة أبرز المشاريع المنجزة العام الماضي أكثر من 4 مليارات درهم.

وأشار إلى أن واحة دبـي للسيليكون تساهم فـي التنمية الاقتصادية لإمارة دبـي من خلال الخدمات المميزة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات الجديدة وتلك التي ترغب بتوسعة أعمالها انطلاقاً من دبـي. واعتبر الزرعوني أن الواحة تولي اهتماماً كبيراً لجذب الشركات العالمية ورواد الابتكار والمعرفة وتوفـير كافة التسهيلات لهم لإطلاق مقراتهم ومشاريعهم الجديدة.

ولفت الزرعوني إلى أن المعالم الجديدة التي تضمها الواحة سواء على مستوى التعليم الجامعي التكنولوجي المتقدم أو الخدمات الطبية فـي أحدث المستشفـيات الذكية التي تتخذ من واحة دبـي للسيليكون مقراً لها تسهم فـي تعزيز إنتاج ونقل المعرفة وتعزيز الابتكار من خلال تحفـيز البحث والتطوير لرسم معالم اقتصاد المستقبل المرن والمتنوع والمستدام.

مجمع دبـي الرقمي يستقطب شركات عالمية

وكانت سلطة واحة دبـي للسيليكون دشنت مجمع دبـي الرقمي، باستثمار بلغ 1.5 مليار درهم، ومساحة قدرها 150 ألف متر مربع، حيث نجح المجمع في استقطاب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية انطلاقاً من واحة دبي للسيليكون، وقد بلغت نسبة التأجير حتى اليوم 80% للمساحات المكتبية ومباني البوتيك في فترة قياسية منذ تدشين المجمع.

ويشتمل المجمع الذكي على مساحات مكتبية تبلغ 47 ألف متر مربع ومحلات تجارية بمساحة 17 ألف متر مربع و235شقة سكنية ذكية وأكثر من 5 آلاف متر مربع من المكاتب الجاهزة، وفندق "راديسون رد" الذي يضم 112 غرفة فندقية و59 شقة مفروشة، ومركز مؤتمرات يتسع لـ 500 شخص، بالإضافة إلى مركز للتسوق ومرافق الحياة العصرية كالمطاعم والمقاهي، ومراكز الصحة واللياقة البدنية ومسارات الجري وركوب الدراجات، ومواقف تحت الأرض تتسع لأكثر من 2000 سيارة.

ويوفر المجمع 60 خدمة ذكية ضمن منصة موحدة وآمنة تدمج على نحو عال الكفاءة بين المتطلبات التشغيلية للمنشآت واحتياجات شاغلي وزوار المشاريع السكنية والتجارية، وتهدف الخدمات الذكية التي بلغت تكلفتها 100 مليون درهم الى تعزيز مبادرات المدينة الذكية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وتم تزويد المشروع بمجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومن ضمنها البنية التحتية الذكية وخدمات المرافق والمجمعات الذكية وحلول السلامة والأمان.

900 شركة ناشئة فـي الواحة

وعلى مستوى تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والمبتكرين خاصة فـي قطاعات التكنولوجيا يواصل المركز توفـير مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة لتصبح المدن أكثر ذكاء وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ويجمع المركز تحت مظلته أكثر من 900 شركة ناشئة من 72 دولة بزيادة قدرها 7% عن عام 2019، يختص عدد كبير منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مضاعفة المساحات المخصصة لرواد الأعمال

وعلى الصعيد الاقتصادي تمكن مركز مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال من جذب حوالي 1500 شركة ناشئة وتوفـير أكثر من 3750 فرصة عمل خاصة للشباب وأصحاب الاختصاص منذ تأسيسه عام 2015، ما ساهم بتدفق حوالي 500 مليون درهم لاقتصاد الدولة. وقد تم إضافة مساحة إجمالية تزيد عن 60 ألف قدم مربع للمركز فـي إطار خططه التوسعية لتصبح المساحة الإجمالية للمركز أكثر من 108 آلاف قدم مربع. ومن المتوقع للمركز استقطاب حوالي 800 شركة ناشئة إضافـية خلال الثلاث سنوات القادمة.

المستشفى الجامعي الذكي

وشهدت واحة دبـي للسيليكون افتتاح "مستشفى فقيه الجامعي " الذكي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، والذي يتخذ من واحة دبـي للسيليكون مقراً له.

ويتعاون المستشفى مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل "سيمنس" و"فـيليبس" و"سيسكو" على تطوير نظم وتطبيقات وابتكارات مجرّبة ومبرهنة فـي المجالات الطبية والارتقاء بالرعاية الصحية، ليرسخ موقعه كمستشفى المستقبل الذكي.

ويعد المستشفى الذي يصل حجم الاستثمارات فـيه إلى 1.5 مليار درهم ويمتد على مساحة مليون قدم مربع، واحداً من أكثر المستشفـيات تطوراً واستخداماً للتكنولوجيا فـي دولة الإمارات.

ويوفر المستشفى الذكي الذي يضم 350 سريراً، خدمات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية من خلال أبرز الخبراء الطبيين ضمن 55 تخصصاً، كما جهز المستشفى بأحدث التقنيات، لتقديم خدماته العلاجية لنحو 700,000 مريض سنوياً، ورعاية المجتمعات فـي دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

تعليم التكنولوجيا المتقدمة

وفـي المجال الأكاديمي تم إنجاز المرحلة الأولى من الحرم الجديد لجامعة روتشستر دبـي الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليون درهم، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 200 مليون درهم.

ويشتمل الحرم الجديد للجامعة على منشآت أكاديمية ومختبرات متطورة بمساحة 30 ألف متر مربع، ويُتوقع اكتمال المرحلة الثانية بحلول عام 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم لتضيف مساحة 116 ألف متر مربع للحرم الجامعي. ويستوعب الحرم الجامعي 4 آلاف طالب وطالبة، كما يوفر المبنى الجديد مرافق أكاديمية عالمية المستوى لتكون صرحاً تعليمياً متميزاً فـي الدولة.

وتوفر الجامعة برامج دراسية لدرجة البكالوريوس تشمل تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات الدقيقة وأمن الحوسبة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الدولية والتسويق والإدارة المالية والهندسة الصناعية. كما توفر برامج الدراسات العليا التي تشمل الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والقيادة والابتكار والإدارة الهندسية وعلوم المدينة الذكية وتحليل البيانات واستشراف المستقبل والتخطيط وأمن الحوسبة.

مزيد من خيارات التعليم

وشهدت واحة دبـي للسيليكون افتتاح المقر الجديد لمدرسة (VIS) فـيرنوس إنترناشونال سكول التي تديرها شركة "إديو هب" (Edu Hub) للاستثمار على مساحة 65 ألف قدم مربع بتكلفة إجمالية وصلت إلى 50 مليون درهم، وتعد أول مدرسة أمريكية ابتدائية تفتتح مقراً لها فـي منطقة واحة دبـي للسيليكون وبطاقة استيعابية تبلغ 600 طالب وطالبة فـي مرحلتها الأولى، على أن تشمل المرحلة التطويرية الثانية إضافة صفوف تكميلية ويتبعها مرحلة ثالثة لإضافة أكاديمية (VIS).

وتساهم المدرسة الجديدة فـي زيادة عدد المقاعد الدراسية فـي الواحة إلى 7100 مقعد بنسبة تزيد عن 9% مقارنة مع الطاقة الاستيعابية للمدارس فـي العام الماضي البالغة 6500 مقعد.

مركز تسوق "سيليكون سنترال"

كما تم إنجاز 90 % من مشروع "سيليكون سنترال" فـي واحة دبـي للسيليكون الذي نفذته مجموعة اللولو العالمية بتكلفة تصل إلى مليار درهم على مساحة أرض كلية تبلغ مليون قدم مربعة ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 2.3 مليون قدم مربعة. ويعد مركز "سيليكون سنترال" أكبر مشاريع الشركة فـي دولة الإمارات.

وبالإضافة إلى تواجد أكثر من 300 متجر متاح للعلامات التجارية العالمية والمحلية، يحتضن "سيليكون سنترال" أيضاً هايبرماركت والعديد من المتاجر المتنوعة الموزعة على طابقين، كما تتضمن عوامل الجذب الأخرى وجود مركز ترفـيه عائلي مقام على مساحة 70 ألف قدم مربعة، وتوفر أكثر من 50 محلا لبيع المأكولات والمشروبات.

الابتكار فـي ريادة الأعمال

ولتعزيز الابتكار فـي خدمات ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة وقّعت سلطة واحة دبـي للسيليكون، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار (CSEI). وتوفر الشراكة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فـي دولة الإمارات وكندا فرصاً نوعية للشركات من البلدين لتوسيع أعمالها عالمياً.

ويهدف التعاون لدعم خريجي برنامج ريادة الأعمال من "إجنايت إنوفـيشن هب" لتأسيس أعمالهم التجارية فـي دولة الإمارات انطلاقا من مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك".

مقرات جديدة

كما اكتمل العمل فـي المقر الرئيسي لمجموعة جاكوار لاند روفر المحدودة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفرع الإقليمي لجاكوار لاند روفر المحدودة، فـي واحة دبـي للسيليكون. ويضم المشروع، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، أكاديمية للتدريب والتأهيل تقوم من خلالها جاكوار لاندروفر بإعداد الكوادر الهندسية والفنية والإدارية لإدارة شؤون المقر الجديد للشركة فـي المنطقة وفق أحدث البرامج التدريبية التي تضمن مستويات الجودة العالية التي تقدمها الشركة عبر كافة أفرع شبكتها.

التنقل المستدام

كما شهدت واحة دبـي للسيليكون، وفـي إطار ابتكار الحلول النوعية للنقل المستدام فـي مدن المستقبل الذكية، تدشين هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لمشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية أثناء سيرها دون توقف، بتقنية الرنين المغناطيسي الموجه (SMIFR Shaped Magnetic Field in Resonance) بعد اختبارها بشكل مكثّف فـي واحة دبـي للسيليكون، وذلك فـي إطار جهودها لتوفـير وسائل نقل جماعي خضراء صديقة للبيئة ومستدامة.

الوجهة المفضلة للعيش والعمل

ارتفع عدد القاطنين والعاملين فـي الواحة بنسبة بلغت 17% ليصل إجمالي عدد السكان إلى 90 ألف نسمة مقارنةً مع العام الماضي. ويعد هذا الارتفاع حصيلة لخطة سلطة واحة دبـي للسيليكون الاستراتيجية المتكاملة التي تستند على أربعة محاور رئيسية هي مدينة ذكية ومجمع تكنولوجي متطور وأسعد موظفـين ومجتمع منشود. ونجحت الواحة من خلال هذه الاستراتيجية التي تستند على "رؤية الإمارات 2021" و"خطة دبـي 2021" و"خطة دبـي الحضرية 2040" التي تمثل معاً إطار العمل العام للهيئات والجهات الحكومية فـي دبـي، فـي جعل واحة دبـي للسيليكون مدينة تكنولوجية متكاملة توفر كافة مقومات العيش والعمل ضمن بيئة ذكية.

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