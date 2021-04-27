مذكرة تفاهم بين «سيدات أعمال دبي» ودائرة التنمية الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

وقع مجلس سيدات أعمال دبي مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في دعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، من خلال منحهن الامتيازات المختلفة وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات والترويج لمشاريعهن، لتحقيق التنمية المستدامة لأعمالهن وتلبية تطلعاتهن المهنية كعضوات فاعلات في اقتصاد إمارة دبي والدولة عموماً.

وقعت المذكرة نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، ومريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

دعم رائدات الأعمال

وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار مساعي المجلس لتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المعنية لتوفير الدعم والرعاية للأعضاء.

مشيرة إلى أن المذكرة تشكل إطاراً تنظيمياً للتعاون مع الدائرة، بهدف تعزيز العلاقات وتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المرأة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم رؤية وتوجهات دولة الإمارات في النهوض بهذا القطاع الحيوي، عن طريق مساهمة هذه الشراكة في توفير الدعم لمشاريع رائدات الأعمال من أعضاء المجلس والانتقال بها إلى مراحل أعلى من التطور والتوسع، بالاستفادة من إمكانيات دائرة التنمية الاقتصادية وخبراتها الرائدة في هذا الشأن وقدرتها على تحقيق النمو لأعضاء المجلس وتعزيز مكانتهم.

وقالت مريم الأفردي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي: تركز اقتصادية دبي على تمكين المرأة في التجارة وريادة الأعمال.

حيث تضاعفت جهودنا لتشمل مناطق جغرافية وديموغرافية أوسع من خلال مبادرات مثل برنامج المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها. ونسعى عبر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير خدمات متنوعة مثل التدريب المتخصص والاستشارات والتمويل وتوفير الحاضنات لاستقطاب الأفكار ونمو الشركات الناشئة.

امتيازات

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في دعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، من خلال منحهن الامتيازات المختلفة وتبادل الخبرات بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات والترويج لمشاريعهن، لتحقيق التنمية المستدامة لأعمالهن وتلبية تطلعاتهن المهنية كعضوات فاعلات في اقتصاد إمارة دبي والدولة عموماً.

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