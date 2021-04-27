إقبال لافت على معرض «رمضان خورفكان»

المصدر: (الشارقة - البيان)

يواصل معرض «رمضان خورفكان» فعالياته بزخم وإقبال لافت من الزوار، حيث يشهد الحدث باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات التي يقدمها 60 عارضاً، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والفوز بالعديد من الهدايا والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة.

ويشهد المعرض الذي يستضيفه مركز إكسبو خورفكان ضمن فعاليات مهرجان «رمضان الشارقة» مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة وعلامات تجارية تغطي جميع المجالات من الأزياء، الهدايا، العطور، مستحضرات التجميل، المجوهرات، المواد الغذائية، والأكلات الشعبية.

وقال خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، إن المعرض إحدى الفعاليات الداعمة لقطاع تجارة التجزئة، حيث يوفر منصة مهمة للتسويق والترويج لمنتجاتهم وتعزيز حركة مبيعاتهم،. وتستمر الفعاليات حتى 10 مايو المقبل.

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