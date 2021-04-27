«موانئ أبوظبي» تعيّن بنوكاً لإصدار سندات

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهر عرض تقديمي للمستثمرين، أن شركة موانئ أبوظبي عينت بنوكاً لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشر سنوات ستستخدمها في أغراض عامة للشركة.

وستتولى بنوك سيتي وأبوظبي الأول وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين المشتركين. وهناك أدوار ستتولاها أيضاً بنوك إتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وإس.إم.بي.سي نيكو.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أنه من المقرر أن ترتب البنوك مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت أمس واليوم. وسيتبع ذلك إصدار بالحجم القياسي، والذي لا يقل عن 500 مليون دولار بشكل عام، وفقاً لأوضاع السوق.

وحصلت الشركة على قرض بمليار دولار من 9 بنوك منها سيتي وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وتملك موانئ أبوظبي 11 ميناء في الإمارات وغينيا وتديرها.

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