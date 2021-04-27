«بروج» تتفاوض لشراء شركة طاقة نظيفة

المصدر: (دبي - رويترز)

قال مصدر مطلع إن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز في مرحلة متقدمة من محادثات لشراء شركة تعمل في الطاقة النظيفة، وذلك لتنويع أنشطتها والمساهمة في مسعى عالمي لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف المصدر أن بروج تجري محادثات مع شركتي هيليوفيس النمساوية الموردة لمعدات الطاقة الشمسية وستورانرجي الصربية وهي شركة متخصصة في حلول الطاقة المتجددة.

وتابع المصدر أن بروج المدرجة في الولايات المتحدة والتي تم تأسيسها عام 2013، تهدف لحسم قرار شراء إحدى الشركتين في الربع الثالث من العام الجاري.

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