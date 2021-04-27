الإمارات تتصدّر عربياً الدول الصديقة للشركات الناشئة

المصدر: دبي- سيد صالح

نالت الإمارات المركز الأول عربياً والــ 31 عالمياً في قائمة «الدول الصديقة للشركات الناشئة 2021»، التي أصدرتها، أمس، مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وتصنف القائمة مدى تنافسية دول العالم المختلفة في استقطاب الشركات الناشئة، استناداً إلى معايير ومؤشرات فرعية عدة وضعتها المجلة.

وتفوقت الإمارات على النرويج، التي جاءت في المركز الــ 35 عالمياً، نيوزيلندا «الــ 37»، آيسلندا «الــ 51»، لوكسمبورغ «الــ 52»، وهونغ كونغ «الــ 54».

وحصلت الإمارات على 62 من أصل 100 درجة في المؤشر العام للقائمة، فيما حصلت على 54 درجة في معيار الاستثمار في رأس المال البشري، 58 درجة في معيار البحث والتطوير، 62 درجة في معيار البنية التحتية الخاصة بريادة الأعمال، 57 في معيار قوة العمل الفنية المتوفرة، و54 في معيار ديناميكيات السياسية، التي تنتهجها الدولة لاستقطاب ودعم الشركات الناشئة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، التي نالت 92 درجة، تلتها المملكة المتحدة برصيد 91 درجة، وحلت كندا ثالثة برصيد 90 درجة، وجاءت إسرائيل «89 درجة»، والهند «88 درجة» في المركزين الرابع والخامس، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز