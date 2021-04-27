4 مليارات درهم قيمة رهن قطعة أرض بنخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 5.2 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 275 مبايعة بقيمة 540.45 مليون درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 100.77 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 439.69 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.61 مليارات درهم منها 7 رهونات أراض بقيمة 4.45 مليارات درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 161.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 4 مليارات درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 70 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 44.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 8 ملايين درهم.

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