مشاركة مغربية فاعلة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي- وام

بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ونادية فتاح علوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لا سيما في ظل تطلع الجانبين إلى مشاركة مغربية فاعلة في أحد أهم الأحداث العالمية «إكسبو 2020 دبي».

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة وفد مغربي لموقع «إكسبو 2020 دبي» للاطلاع على الأعمال الإنشائية بجناح المملكة المغربية الشقيقة وذلك بحضور عدد من المسؤولين المغاربة في قطاع السياحة وأعضاء المندوبية العامة للجناح المغربي لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

روابط تاريخية

وأكدت الوزيرة المغربية المندوبة العامة للجناح المغربي في معرض «إكسبو 2020 دبي» على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي توطدت في ظل قيادتهما الرشيدة، مشيرة إلى أن الروابط التاريخية بين المغرب والإمارات المبنية على الأخوة الصادقة والمودة المتبادلة التي تجمع بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، تعززت بشكل ملموس عبر تقوية وتطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون المثمر والتضامن الفعال لإقامة مشاريع مشتركة في البلدين.

وأشادت علوي بالرؤية المستقبلية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» والإنجازات الملموسة في موقع المعرض والتي تعكس الرؤية المبتكرة لدولة الإمارات من أجل ازدهار كوكب الأرض والأجيال القادمة.

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