الوحدة يُسقِط بيرسيبوليس بهدف مبكر ويقترب من التأهل

المصدر: متابعة: محمد صادق، إيهاب زهدي

حقق الوحدة فوزاً ثميناً على بيرسيبوليس الإيراني بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت أمس على استاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة غوا الهندية، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، ليحصد العنابي ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة خلف بيرسيبوليس المتصدر بـ 12 نقطة.

سجل السلوفيني تيم ماتافز مهاجم العنابي هدف المباراة الوحيد مبكراً وتحديداً في الدقيقة الخامسة من مجهود فردي بعدما قطع الكرة جهة اليمين، وتوغل داخل المنطقة وراوغ مدافع بيرسيبوليس ووضعها قوية في سقف المرمى معلناً تقدم الوحدة بهدف.

وحقق الوحدة ثالث فوز له على التوالي في المجموعة ليضع قدماً في دور الـ 16 من البطولة، ويقترب رسمياً من التأهل قبل الجولة الأخيرة أمام غوا الهندي انتظاراً لنتائج باقي المجموعات، إذ يتأهل للدور التالي أول المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاث ثوانٍ.

ويرفع شباب الأهلي شعار «لا بديل عن الفوز»، عندما يلتقي استقلال دوشنبه الطاجيكي في الحادية عشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى ، ويطمح «فرسان دبي» إلى الوصول إلى النقطة السابعة في إطار تمسكه بفرصة المزاحمة على التاهل إلى دور الـ 16، وانتهت مباراة الفريقين في الجولة الأولى بالتعادل بدون أهداف، ويلعب الهلال مع اجمك، باستاد الأمير فيصل بن فهد بالمجموعة نفسها.

ويتصدر استقلال دوشنبه المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الهلال السعودي، مقابل 4 نقاط لكل من شباب الأهلي واجمك الأوزبكي.

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