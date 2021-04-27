عقارات أبوظبي تعزز نموها خلال الربع الأول من 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

أظهر تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق العقارات في أبوظبي للربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيع والإيجار في العديد من المناطق السكنية بالعاصمة، الأمر الذي يشير إلى زيادة الطلب وعودة القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود.

واستناداً إلى التقرير، شهدت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادات تصل إلى 5 ٪ في الأحياء البارزة. وكانت من أبرز النتائج التي أوردها التقرير تتمثل في، أن المستثمرين والمشترين المحتملين ممن يبحثون عن شقق بأسعار متوسطة يفضلون مناطق التملك الحر مثل مدينة مصدر والريف، بينما يبدي المهتمون بالشقق الفاخرة اهتمامهم بالاستثمار في جزيرة الريم.

وحافظت منطقة الريف على كونها الخيار المفضل للباحثين عن شراء الفلل بأسعار متوسطة، في حين استقطبت المناطق التي تمتاز بإطلالات بحرية مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات المشترين الراغبين بشراء الفلل الراقية.

وفضل المستأجرون المحتملون من ذوي الميزانيات المحدودة استئجار الشقق الواقعة في مجمعات الضواحي أو الأحياء ذات الموقع المركزي مثل مدينة خليفة أ والخالدية. من ناحية أخرى، ظلت مناطق ذات الواجهة البحرية مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة هي الخيار المفضل لاستئجار الشقق الفاخرة.

وحافظت مدينة محمد بن زايد على مكانتها كالخيار الأفضل للمستأجرين الباحثين عن فلل ذات الأسعار المعقولة، فيما برزت منطقة البطين كأكثر المناطق طلباً للفلل الفاخرة للإيجار في أبوظبي.

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