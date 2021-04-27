غرفة الفجيرة تطلق دبلوماً مهنياً في التجارة وريادة الأعمال مجاناً

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم حركة النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الشباب من رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بالأمس في مقر الغرفة للإعلان عن إطلاق برنامج الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال، بهدف الارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة رواد ورائدات الأعمال لإدارة مؤسساتهم باحترافية عالية ما يساهم في كفاءتها وتعزيز استمراريتها في العمل التجاري.

حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الغرفة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، فيما وقع عن المركز الدكتور أنور حاميم بن سليم المدير العام.

وأشار سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة أن إطلاق الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال، يأتي في إطار تعزيز قدرات رواد ورائدات الأعمال في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتشجيعهم للتوجه نحو الاستثمار في سوق العمل، ورفع قدراتهم العلمية والإدارية لتسيير مشاريعهم باحترافية، حيث تستهدف المبادرة 100 مشارك تشمل المرحلة الأولى تدريب عدد (20) متدرباً ومتدربة من رواد ورائدات الأعمال وتحددهم الغرفة.

لافتاً بأن البرنامج التدريبي يقدم مجاناً لرواد ورائدات الأعمال، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المركز وشهادة معتمدة من أكاديمية فارما وشهادة معتمدة من جامعة الإمارات.

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