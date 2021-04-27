التفاؤل بأرباح البنوك يمنح الأسهم 4.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 4.2 مليارات درهم بدعم رئيس من أسهم المصارف مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، لا سيما بعد إعلان بنوك مدرجة عن أرباح ربعية فاقت التوقعات، في مؤشر على انحسار تأثيرات جائحة «كوفيد 19».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.73% إلى 2646.35 نقطة بدعم أسهم العقار والبنوك والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.48% عند 6146.31 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.33 مليار درهم منها 1.19 مليار في أبوظبي و142.2 مليوناً بدبي. وجرى تداول 234.5 مليون سهم موزعة بواقع 139.9 مليوناً في أبوظبي و94.6 مليوناً في دبي، من خلال 4243 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي نمو قطاع البنوك 1.37% في ظل مكاسب «دبي الإسلامي» 0.88% و«الإمارات دبي الوطني» 2.06%، وزاد قطاع العقار 0.45% مع نمو «إعمار العقارية» 0.51% و«إعمار للتطوير» 1.85% و«داماك» 1.65% فيما انخفض «ديار» 1.45% و«الاتحاد العقارية» 0.36% و«إعمار مولز» 0.52%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.5% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.83% و«شعاع كابيتال» 1.38% فيما استقر «دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل 0.05% مع هبوط «الخليج الاستثمارية» 2.44% فيما استقر «العربية للطيران» و«أرامكس».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 31.2 مليون درهم، تلاه «سلامة للتأمين» 20.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 20 مليون درهم، وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 3.96%، فيما كان «بي إتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 10 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.8% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.69% و«أبوظبي التجاري» 2.26% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، وصعد قطاع الاتصالات 0.65% بعد نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع العقار 0.07% مع هبوط «رأس الخيمة العقارية» 1.46% فيما استقر «الدار».

ونزل قطاع الطاقة 0.17% مع تراجع «طاقة» 0.72% و«أدنوك للتوزيع» 0.4% فيما ارتفع «دانة غاز» 0.75%، واستقر قطاع الاستثمار مع ثبات سهم «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال» و«إشراق» دون تغيير.

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 422 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 271 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 237.4 مليون درهم، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 2.67%، فيما كان «رأس الخيمة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.84%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

مالت تداولات المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 24 مليون درهم، منها 15.2 مليوناً في دبي و8.8 ملايين في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 24 مليون درهم، موزعة بواقع 15.2 مليوناً في دبي و8.8 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

★ يناقش مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار في اجتماعه الخميس البيانات المالية للربع الأول 2021.

★ يعقد مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة اجتماعاً بعد غد لاعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

★ يجتمع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بعد غد لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

★ يناقش مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة خلال اجتماعه غدا البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بإجمالي 10.35 ملايين درهم على أن يكون تاريخ آخر استحقاق في 3 مايو. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها.

★ صادقت الجمعية العمومية لشركة «فودكو» الوطنية للمواد الغذائية على عدم توزيع أرباح عن العام 2020.

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة «بالمز الرياضية» على اقتراح عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2020.

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