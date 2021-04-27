257 مليوناً أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بالربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، محققةً إيرادات بلغت 2.88 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.2% عن الربع السابق، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية.

إضافة إلى التحسن التدريجي في المناخ العام للأعمال. وسجلت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.12 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7% عن الربع السابق.

فيما بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 257 مليون درهم، 4.3 أضعاف صافي ربح الربع السابق وبنسبة نمو بلغت 38.7% عند استثناء عملية خفض قيمة الشهرة التي سجلت في الربع الرابع 2020.

وبلغت النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال الربع الأول من العام 568 مليون درهم. واستقرت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك عند 1.31 مليار درهم، ويعود ذلك إلى النمو الذي شهدته قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 1.9% لتصل إلى 6.8 ملايين مشترك بنهاية الربع الأول، الأمر الذي ساهم في تخفيف تأثير الانخفاض الطفيف في متوسط العائد لكل مستخدم (بنسبة -0.7% على أساس ربع سنوي).

وعند المقارنة على أساس سنوي، يظهر الأداء العام لشريحة خدمات الهاتف المتحرك تآكلاً بنسبة 12.7% في الربع الأول من العام الجاري نظراً لأن جائحة «كوفيد 19» كان لها تأثير محدود على نتائج الربع الأول من عام 2020. وساعد تحسن تنوع قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في نمو متوسط العائد لكل مستخدم بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 87 درهماً.

ونمت الإيرادات الأخرى 16.5% على أساس ربع سنوي (وبنسبة 7.6% على أساس سنوي) لتصل إلى 908 ملايين نتيجة لارتفاع إيرادات مبيعات الجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطلب القوي على هواتف iPhone 12 من جانب العملاء.

وتحسنت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 1.03 مليار درهم في الربع الرابع من 2020 إلى 1.12 مليار درهم (بنسبة 8.7% على أساس ربع سنوي). وتضاعف صافي الربح بأكثر من 4 أضعاف ليرتفع من 48 مليون درهم في الربع الرابع 2020 إلى 257 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021.

وكانت نتائج الربع الرابع من عام 2020 قد تأثرت بانخفاض قيمة قطاع أعمال خدمات البث التابع للشركة. وباستثناء هذه العملية، فقد نما صافي ربح الشركة في الربع الأول من 2021 بنسبة 38.7% نتيجة ارتفاع إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى جانب الانخفاض الطفيف في رسوم الاستهلاك والإهلاك.

تعافٍ تدريجي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تتزامن نهاية الربع الأول من العام مع مرور سنة كاملة منذ بدء جائحة «كوفيد 19»، وقد واصلنا خلال الربع الأول 2021 ملاحظة علامات إضافية على التعافي التدريجي الذي تشهده بيئة الأعمال.

حيث حققت الإمارات من خلال برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» نتائج مميزة للغاية من خلال تقديم أكثر من 10 ملايين جرعة من اللقاحات للسكان.

وتشهد عجلة الاقتصاد وحركة الأسواق بشكل عام انتعاشاً ملحوظاً مع عودة النشاط في قطاع الضيافة وتحسن السياحة الدولية وتأقلم الناس في حياتهم اليومية مع التحولات التي فرضها الوباء. ولا شك في أن متطلبات وخدمات الاتصال تشكل ركيزة أساسية ولا غنى عنها في حياة كل فرد من أفراد المجتمع.

الهاتف الثابت

واصلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت مسار نموها خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي (وبنسبة 3.4% على أساس سنوي) لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 663 مليون درهم. وقد استهلت الشركة العام الجديد بنتائج مشجعة للغاية مع إضافة 13 ألف مشترك في خدمات النطاق العريض على امتداد الإمارات، لتنهي الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات النطاق العريض بلغت 248 ألف مشترك.

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