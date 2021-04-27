2707 زيارات تفتيشية لـ«الاتحادية للضرائب» لمكافحة التهرب

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الجهات المعنية، 2,707 زيارات ميدانية تفتيشية من خلال 35 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.

وأكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الوسائل المتطورة التي تطبقها الهيئة خلال عمليات التفتيش، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات تمكن فرق التفتيش من تنفيذ مهامها بدقة كبيرة، وذلك عبر أحدث الآليات الميدانية والإلكترونية، مما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة.

وأوضح أنه من بين هذه الآليات المهمة «نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير عام 2019 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن.

حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على علب السجائر والتبغ ومنتجاته بما فيها تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، بعد تسجيل هذه الطوابع في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

75 مليوناً

وأوضحت سارة الحبشي، مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة، أن الزيارات التفتيشية المنفذة خلال الربع الاول تم خلالها ضبط 256 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، و248 مخالفة (ضبطية) لمنتجات مخالفة ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بقيمة إجمالية 75 مليون درهم، تمثلت في 3.3 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، ونحو 58.2 ألف كيلوجرام من منتجات تبغ الأرجيلة (المعسل) المخالفة التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، و1,316 من أدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة. وتم كذلك ضبط أكثر من 11,166 عبوة مخالفة من سلع انتقائية أخرى تشمل مشروبات غازية، وطاقة ومُحَلَّاة.

نسبة التزام عالية

تخطت نسبة الالتزام بتشريعات ضريبة القيمة المضافة لدى المنشآت التجارية التي شملتها الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول نسبة %77، مما يعد مؤشراً على التحسن الملحوظ بمعدلات الالتزام الضريبي في أسواق الدولة، وستواصل الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف زيادة معدلات الالتزام الضريبي، والحد من التعاملات المخالفة للتشريعات والإجراءات. ودعت هيئة الضرائب الخاضعين للضريبة للالتزام بالتشريعات تجنباً للمخالفات.

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