«أبوظبي الإسلامي» الأول بالإمارات ضمن تصنيف فوربس

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الرائدة، على المرتبة الأولى في الإمارات ضمن قائمة فوربس لأفضل المصارف في العالم 2021.

وجاء الإنجاز بعد انضمام الإمارات وأربع دول أخرى إلى هذه القائمة التي تشمل أفضل 500 مصرف من 28 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ واستند التصنيف الذي حصل عليه المصرف إلى معدلات رضا العملاء وتقييماتهم، حيث سجّل المصرف درجات مرتفعة عبر مُختلف جوانب الاستبيان، بما فيها مستويات الرضا عن خدمات المصرف ومستوى خدمة العملاء والاستشارات المالية والخدمات الرقمية.

وتعاونت مجلة فوربس مع شركة ستاتيستا للأبحاث للعام الثالث على التوالي لإعداد هذه القائمة، من خلال توزيع استبيان شمل أكثر من 43 ألف عميل للوقوف على آرائهم وتسجيل تصنيفهم للمصارف وفقاً لمقياس إجمالي للتوصية والرضا، إلى جانب 5 جوانب أخرى شملت معايير الثقة والشروط والأحكام ومستويات جودة خدمة العملاء والخدمات الرقمية والاستشارات المالية.

وقال جوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: فخورون للغاية بحصولنا على لقب أفضل مصرف في الإمارات لهذا العام وفق تصنيف مجلة فوربس، لا سيما أنها النسخة الأولى التي تنضم فيها المصارف الإماراتية إلى استبيان قائمة أفضل المصارف في العالم. ويعكس هذا الإنجاز بشكل واضح نجاح منهجيتنا المتمحورة حول العملاء وأساليب التحول الرقمي التي اعتمدناها.

كما يُعد خير دليل على التفاني والعمل الدؤوب لجميع العاملين لدى المصرف، خصوصاً أنهم لم يتوانوا عن مساعدة عملائنا لتسهيل معاملاتهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية. ونؤكد استمرارنا بالتركيز على عملائنا والمجتمع الأوسع من خلال توفير الدعم المالي والتوجيهات والاستشارات اللازمة لمساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية خلال هذه الأوقات المليئة بالتحديات.

وواصل مصرف أبوظبي الإٍسلامي خلال فترة تفشي وباء كوفيد 19 دعم تعافي اقتصاد الإمارات عبر تقديم المساعدة لعملائه من خلال إتاحة تأجيل سداد أقساط التمويل، وخفض بعض الرسوم لمساعدة العملاء من أفراد وشركات على التخفيف من حدة الضغوط المالية التي يتعرضون لها.

كما أطلق المصرف العديد من الحلول المصرفية المبتكرة التي تمكن العملاء من إدارة تعاملاتهم المصرفية بطريقة مرنة وسهلة وآمنة. ويتم تنفيذ أكثر من مليوني معاملة شهرياً عبر تطبيق المصرف للخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة مع الوصول حالياً إلى نسبة 78% من العملاء المسجلين عبر القنوات الرقمية للمصرف.

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