0.55 % ارتفاع الطعام والمشروبات بدبي في ثاني أسابيع رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.55% خلال الأسبوع الثاني من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضروات بنسبة 4.19%، ومجموعة الفواكه بنسبة 2.22%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.00%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.53%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.32%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.25%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.02%.

وانخفضت أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.74%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.45%، في حين حافظت أسعار كل من: مجموعة السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

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